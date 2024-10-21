Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду

2:40 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

Граждане Молдавии, те, кто пристально наблюдают за поведением Майи Санду, давно подозревали, что у их первой леди не всегда "все дома". И вот в конце прошлой недели в СМИ промелькнуло сообщение, говорящее о том, что сомнения в психическом здоровье молдавского президента совсем не беспочвенны. В сети появился скрин одного интересного документа из австрийской частной клиники.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Если верить этому сообщению, то Майя Санду страдает некоторыми психическими расстройствами, а именно, шизофренией первого типа и паническими атаками.

Самое интересное, что эта справка появилась в публичном пространстве очень вовремя: накануне президентских выборов, намеченных на 20 октября. И понятно, что "это жжжжж неспроста", то есть обнародование такого факта было кому-то выгодно. Тем более, что противников у Санду внутри Молдовы хоть отбавляй. Не говоря уже о ее противниках в Приднестровье и России.

Майя Санду, конечно, поспешила в соцсети Facebook* опровергнуть информацию из медицинской карты. Но сделала она это так неуклюже, что лучше бы ей промолчать.

Опровержение Санду в соцсети / Facebook.com

Особенно вдохновляет её фраза "я здоров". Впрочем, эти нелепости в тексте можно было бы свести на банальные опечатки и не очень хорошее знание русского языка, или на машинный перевод. Хотя Майя Санду всё же родом из СССР, а в своём послужном списке имеет опыт работы министром просвещения Молдовы. Могла бы и позаботиться о русскоязычной аудитории.

Но всё же. Лишний раз эта бессмыслица слов сыграла в пользу диагноза австрийской клиники. Хотя позиция Санду естественна и понятна — всё отвергать

Кстати о клинике. Её название - "Приватклиник Деблинг". Довольно известное медицинское учреждение в Австрии, и, если верить интернет-источникам — одна из лучших медицинских клиник Вены. Её сайт, кстати, имеет русский интерфейс и, внимание, румынский. Кстати, заставляет задуматься местоположение клиники — Австрия. Место, где творил Зигмунд Фрейд — отец психоанализа.

А что же в самой справке? В сети гуляет скан этого документа на бланке клиники с подписью врача. Не надо владеть немецким, чтобы понять диагноз.

* соцсеть Facebook с 4 марта 2022 года заблокирована в РФ решением Роскомнадзора

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.



Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

