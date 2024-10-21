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Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами

1:24
Наука

Исследователи из Университета Южной Флориды обнаружили, что добавление рыбьего жира может способствовать более быстрому восстановлению мышц у пожилых крыс. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients, сообщает Газета.Ru.

Рыбий жир: незаменимый продукт с новыми полезными свойствами
Фото: pxhere

Эксперимент проводился с участием старых крыс (22 месяца) и молодых взрослых особей (8 месяцев). Перед началом работы ученые выявили, что процесс восстановления мышечных клеток после травм у пожилых грызунов проходит значительно медленнее.

В корм старых крыс добавили добавки рыбьего жира, содержащие 45% эйкозапентаеновой и 10% докозагексаеновой кислот, и начали следить за темпами восстановления. Через неделю у 78% животных скорость заживления мышц сравнялась с молодыми особями. Исследователи предположили, что рыбий жир может способствовать восстановлению клеточных мембран, ускоряя процесс регенерации.

Учёные также отметили потенциальную пользу рыбьего жира для людей. По их словам, пожилые люди меньше занимаются физической активностью, однако рискуют получить механические травмы мышц во время обычных тренировок и повседневных дел. Падения представляют такую же угрозу: даже без переломов они могут вызвать повреждения мышечной ткани.

Уточнения

Ры́бий жи́р — животный жир, содержащийся в рыбе и получаемый из рыбы (например, из печени трески).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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