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Оригинальный рецепт питы домашнего приготовления

1:17
Еда

Приготовленную по этому рецепту питу можно использовать в качестве хлеба, а можно сделать с ней, например, греческий гирос.

Оригинальный рецепт питы домашнего приготовления
Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, CC BY 2.0

Ингредиенты

Вам понадобится: 220 г пшеничной муки, 220 г пшеничной цельнозерновой муки, 3,5 г сухих дрожжей, 300 г тёплой воды, 50 г оливкового масла, 2 г сахара и 2 г соли.

Приготовление

1. В миску налить немного тёплой воды, всыпать дрожжи и перемешать пока они не растворятся.

2. Всыпать сразу всю муку обоих видов. Вымешивая тесто, постепенно добавить оставшуюся воду и чуть-чуть оливкового масла.

3. После того, как тесто стало более плотным, добавить соль, сахар и оливковое масло. Продолжить вымешивать тесто ещё не менее 10 минут.

4. Разделить получившееся тесто на кусочки по 50 грамм и скатать шарики, которые нужно присыпать мукой и накрыть пищевой плёнкой. Дать шарикам постоять минут 20.

5. После прошествия времени, шарики раскатать в тонкие лепёшки, чуть присыпать мукой и обжарить на сухой сковороде.

Уточнения

Пи́те (от греч. πίτα — «хлеб, пирог», или от ивр. פיתה‎) — пресная лепёшка, круглый, плоский хлеб, который выпекают как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта.

Мучное изделие — изделие из главного компонента — муки — подразделяется на кулинарное и кондитерское.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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