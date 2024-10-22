Оригинальный рецепт питы домашнего приготовления

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовленную по этому рецепту питу можно использовать в качестве хлеба, а можно сделать с ней, например, греческий гирос.

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, CC BY 2.0

Ингредиенты

Вам понадобится: 220 г пшеничной муки, 220 г пшеничной цельнозерновой муки, 3,5 г сухих дрожжей, 300 г тёплой воды, 50 г оливкового масла, 2 г сахара и 2 г соли.

Приготовление

1. В миску налить немного тёплой воды, всыпать дрожжи и перемешать пока они не растворятся.

2. Всыпать сразу всю муку обоих видов. Вымешивая тесто, постепенно добавить оставшуюся воду и чуть-чуть оливкового масла.

3. После того, как тесто стало более плотным, добавить соль, сахар и оливковое масло. Продолжить вымешивать тесто ещё не менее 10 минут.

4. Разделить получившееся тесто на кусочки по 50 грамм и скатать шарики, которые нужно присыпать мукой и накрыть пищевой плёнкой. Дать шарикам постоять минут 20.

5. После прошествия времени, шарики раскатать в тонкие лепёшки, чуть присыпать мукой и обжарить на сухой сковороде.

Уточнения

Пи́те (от греч. πίτα — «хлеб, пирог», или от ивр. פיתה‎) — пресная лепёшка, круглый, плоский хлеб, который выпекают как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта.



Мучное изделие — изделие из главного компонента — муки — подразделяется на кулинарное и кондитерское.

