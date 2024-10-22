Российские туристы везут на Кубу солнечные батареи для зарядки телефонов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошедшую пятницу безмятежный отдых российских туристов на Кубе был неожиданно нарушен неприятной ситуацией — весь остров оказался в темноте из-за серьезного отключения электроэнергии. Проблема возникла из-за сбоя на теплоэлектроцентрали в Матансасе, что привело к полному обесточиванию всей страны.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, CC0

Тем не менее, многие крупные курортные отели оказались готовыми к таким нештатным ситуациям. Благодаря резервным генераторам, большинству отдыхающих удалось продолжить наслаждаться своим времяпрепровождением, практически не заметив последствий отключения света.

Кубинские власти уверяют, что прилагают все усилия для оперативного восстановлении электроснабжения. Президент страны, Мигель Диас-Канель, связывает возникший энергетический кризис с санкциями Соединенных Штатов, которые затрудняют поставки топлива на остров.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

