Более половины парка Мосгортранса оборудовано российскими акселерометрами

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 4,5 тысяч электробусов и автобусов Мосгортранса оборудовали отечественными акселерометрами. Качество вождения оценивают особые датчики, подавая сигнал при расхождении с нормой, сообщил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

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Акселерометры справляются со следующими задачами:

фиксируют место и время отклонения от нормы;

в режиме онлайн оценивают плавность хода машины;

отслеживают резкие маневры;

сотрудники парка, обслуживающего маршрут, имеют доступ к данным для проверки;

приборы информируют водителя, если требуется скорректировать стиль вождения.

Установленные приборы свели к минимуму случаи падений пассажиров во время движения общественного транспорта. Как сообщил Ликсутов, более половины парка Мосгортранса оборудовано российским ПО для повышения уровня безопасности и улучшения качества обслуживания пассажиров. Тем самым осуществляется бесперебойная работа маршрутов.

«Делаем поездки по столице еще удобнее и комфортнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Уточнения

ГУП «Мосгортра́нс» — государственное унитарное предприятие, охватывающее своей деятельностью Москву и частично Московскую область и выполняющее городские и пригородные перевозки автобусами, городские перевозки электробусами.





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