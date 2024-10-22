Более половины парка Мосгортранса оборудовано российскими акселерометрами

Более 4,5 тысяч электробусов и автобусов Мосгортранса оборудовали отечественными акселерометрами. Качество вождения оценивают особые датчики, подавая сигнал при расхождении с нормой, сообщил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Акселерометры справляются со следующими задачами:
Установленные приборы свели к минимуму случаи падений пассажиров во время движения общественного транспорта. Как сообщил Ликсутов, более половины парка Мосгортранса оборудовано российским ПО для повышения уровня безопасности и улучшения качества обслуживания пассажиров. Тем самым осуществляется бесперебойная работа маршрутов.
«Делаем поездки по столице еще удобнее и комфортнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.
ГУП «Мосгортра́нс» — государственное унитарное предприятие, охватывающее своей деятельностью Москву и частично Московскую область и выполняющее городские и пригородные перевозки автобусами, городские перевозки электробусами.
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