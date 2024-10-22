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Более половины парка Мосгортранса оборудовано российскими акселерометрами

1:13
Общество

Более 4,5 тысяч электробусов и автобусов Мосгортранса оборудовали отечественными акселерометрами. Качество вождения оценивают особые датчики, подавая сигнал при расхождении с нормой, сообщил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Более половины парка Мосгортранса оборудовано российскими акселерометрами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Акселерометры справляются со следующими задачами:

  • фиксируют место и время отклонения от нормы;
  • в режиме онлайн оценивают плавность хода машины;
  • отслеживают резкие маневры;
  • сотрудники парка, обслуживающего маршрут, имеют доступ к данным для проверки;
  • приборы информируют водителя, если требуется скорректировать стиль вождения.

Установленные приборы свели к минимуму случаи падений пассажиров во время движения общественного транспорта. Как сообщил Ликсутов, более половины парка Мосгортранса оборудовано российским ПО для повышения уровня безопасности и улучшения качества обслуживания пассажиров. Тем самым осуществляется бесперебойная работа маршрутов.

«Делаем поездки по столице еще удобнее и комфортнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

 

Уточнения

ГУП «Мосгортра́нс» — государственное унитарное предприятие, охватывающее своей деятельностью Москву и частично Московскую область и выполняющее городские и пригородные перевозки автобусами, городские перевозки электробусами.
 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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