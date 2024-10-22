Малахов разыскал старшую сестру бывшей возлюбленной Дурова Ирины Болгар

Телеведущий Андрей Малахов побеседовал со старшей сестрой матери детей Павла Дурова Ирины Болгар.
В шоу Андрея Малахова показали кадры со старшей сестрой Ирины Болгар. Экс-возлюбленная Павла Дурова сейчас борется за алименты на троих детей с основателем Telegram.
Родственница Ирины Болгар Марина проживает сейчас в Санкт- Петербурге. Женщина объяснила, что не общается с Болгар около 10 лет, так как Ирина прервала с ней связь.
"В детстве нормальная была. Почему в ссоре? Ничего она не объяснила, просто заблокировала и всё. Сейчас за Иру мне крайне стыдно", — поделилась своей историей Марина.
Ранее Ирина Болгар ответила на нападки Леры Кудрявцевой.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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