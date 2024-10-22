В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну

В Израиле вот уже более года идёт война, фактически на выживание. Однако параллельно с боевыми действиями ЦАХАЛ практически на нескольких фронтах, против Израиля идет информационная война, как в мировых СМИ и как это не печально и в местных, израильских СМИ. Не стоит и забывать, что в политическом плане Израиль уже давно расколот на несколько непримиримых политических блоков.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Фактически сегодня в стране есть блок ультраправых политиков, во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и блок левых политиков и поддерживающих их СМИ, готовых на всё ради отстранения Нетаньяху от власти. Есть и небольшой блок якобы центристов, готовых примкнуть к победителям этой схватки, при удовлетворении их политических амбицией.

В этой информационной войне против правого правительства левые, а главное, солидный блок контролируемых ими израильских СМИ готовы практически на всё, лишь бы прийти к власти. Поэтому чаще всего публикации, посвящённые тем или иным успехам ЦАХАЛ на фронтах, тем или иным заявлениям, как израильского правительства, так и мировых лидеров о событиях в Израиле, преподносится в искажённом виде, в собственной интерпретации, ведущей лишь к одному и тому же выводу: "Биби плох для страны", его пора менять.

Раз Нетаньяху дружит с Путиным, это плохо для Израиля!

В этой связи порой и извращаются действия России на Ближнее Востоке, её позиция как в Сирии, так и в отношении Ирана. Передёргивая факты утверждается, что Россия может предоставить Ирану доступ к новейшим технологиям, необходимым для развития его ядерной программы и значительного улучшения ракетных систем, а значит, "готовит" его атаку против Израиля.

Естественно, факты этого "сотрудничества" России с Ираном, неоднократно обыгрывались в левых израильских СМИ, лишь с одной целью, нанести вред имиджу Биньямина Нетаньяху. Ведь СМИ неоднократно подчёркивали, что раз Нетаньяху в своей политике до сих пор не осудил Россию и постоянно открыт к диалогу с Путиным, то, значит, он действует вопреки позиции США в регионе, а, значит, и во вред Израилю.

При этом реальная картина политики России в регионе, хоть и периодически проскальзывает в левых СМИ, ведь нельзя не замечать официальные заявления российского президента, но вывод из этих слов делается диаметрально противоположный.

Так, выступая на пресс-конференции лидеров стран БРИКС, президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к войне между Израилем и Ираном: "Там воевать будут, если дело дойдёт, не дай бог, до этого, напрямую солдаты обеих стран".

И что здесь не верно? Да, если дойдёт до прямого столкновения двух стран, то погибнут как солдаты, так и гражданские. Но что же далее заявляет президент России: "Мы в контакте с Израилем и Ираном, у нас достаточно доверительные отношения… готовы всё сделать, что от нас зависит для того, чтобы помочь в поиске этих компромиссов”.

Вот именно в поиске компромисса, который нужен не только Ирану и Израилю, но и большинству стран Ближнего Востока, которые находятся если не в "горячей фазе" войны друг против друга, то в "холодной стадии", но с тлеющими углями давних обид и поражений. Однако, по мнению левых СМИ, Путин якобы мечтает разжечь региональную войну на Ближнем Востоке, и можно не сомневаться, что Кремль прилагает к этому максимальные усилия.

Почему Сирия "не замечает" ЦАХАЛ на своей территории

При этом СМИ явно не хотят замечать позицию России в Сирии, которая как бы до сих пор находится в состоянии войны с Израилем. Однако все стали замечать, что после расширения боевых действий ЦАХАЛа в Ливане против боевиков "Хезболлы" президент Сирии Башар Асад как бы самоустранятся от происходящего.

Так, ЦАХАЛ, укрепляя свои позиции на границе между Голанскими высотами и демилитаризованной полосой, граничащей с Сирией разминировал территорию, передвинул ограждение, разделяющее демилитаризованную зону, в сторону Сирии и роет большое число новых укреплений, что может свидетельствовать о расширении наземных операций против "Хезбаллы". А президент Сирии, находящийся как бы в войне с Израилем, вообще этого не замечает.

Более того, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, четвёртая дивизия сирийской армии, возглавляемая братом президента Махером Асадом, приняла ряд мер, чтобы избежать новых израильских ударов, которые обычно нацелены на штабы и скопления проиранских боевиков. Руководство дивизии также приказало не передавать оружие и не размещать членов "Хезболлы" и иранских ополченцев в штабах и на базах четвёртой дивизии.

Фактически молчание Башара Асада и его режима указывает на желание держаться подальше от прямой конфронтации с Израилем. Возникает вопрос, а почему? Куда делался весь "фронт ливанского сопротивления сионистской угрозе"?

Издание "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в сирийской армии пишет, что российские военные покинули наблюдательный пункт Таль-эль-Хара, которая является самой высокой точкой в ​​провинции Даръа на юге Сирии. Почему-то никто из израильских "леваков" не захотел обратить внимание, на то, что по словам источника, русские ушли из-за договорённостей с израильтянами о предотвращении столкновения.

Кроме того, офицер сирийской армии сообщил, что утром командование приказало сирийским военизированным формированиям уйти из южного региона Кунейтра на Голанах в течение 24-х часов. Два источника из иракских вооружённых группировок также заявили, что бойцам группировок был отдан приказ уйти из районов южной сельской местности Кунейтры после того, как в этом районе были замечены израильские танки.

Более того, российские власти обратились к иранскому Корпусу стражей исламской революции с просьбой вывести подконтрольных ему боевиков из штабов в районе Дейр-эз-Зора, на востоке Сирии. По информации издания "Дейр-эз-Зор 24", российский генерал встретился с представителем КСИР, требуя освободить все иранские позиции, находящиеся вблизи аэропорта и других стратегически важных объектов.

Несколькими днями ранее Дамаск, при поддержке России, ограничил деятельность ополчений, связанных с Ираном и группировкой "Хизбалла”, чтобы избежать израильских ударов. Кроме того, обострились отношения между ливанскими членами "Хезбаллы” и сирийскими правительственными силами. Как сообщают источники, возникли стычки на контрольно-пропускных пунктах между бойцами "Хезбаллы”, сопровождавшими ливанских беженцев через Дейр-эз-Зор в Ирак, и сирийскими военными.

Ливанские боевики, пишет "Аш-шарк аль-Аусат”, считают, что Дамаск их предал, особенно на фоне растущей враждебности к Ирану среди местного населения, которое ранее поддерживало присутствие иранских сил.

Почему вдруг так изменилось мнение в Сирии к "братьям по оружию" из Ливана? Да, с одной стороны сирийский кризис всё ещё продолжается, и в стране по-прежнему существует серьёзная угроза терроризма — в дополнение к внутренним проблемам, проблемам безопасности и экономики. Сирия в данный момент пытается сосредоточиться на преодолении этих проблем вместо того, чтобы вмешиваться в дополнительные конфликты в регионе.

Но не стоит и забывать, что вся безопасность сирийского режима Башара Асада держится, как не устают утверждать левые СМИ, на "кремлёвских штыках"! А значит, позиция Сирии в отношении к событиям в Ливане, это калька с позиции России и её виденья развития событий в регионе. А насколько можно судить по реальным делам, позиция России совпадает здесь с позицией Израиля.

Задачи Израиля в Ливане

В последнее время Израиль собирается усилить давление на ХАМАС и "Хезбаллу” до президентских выборов в США. Пока Белый дом занят противостоянием с Трампом, Иерусалим хочет успеть изменить ситуацию в регионе в свою пользу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на западных дипломатов, а также ливанских и израильских чиновников.

Восемь источников сообщили, что настоящая цель Израиля — обезопасить себя на долгие годы от Ирана и его союзников, фактически создав "буферные зоны" в Ливане и Секторе Газа и создав необратимую ситуацию до смены правящей команды в США.

Собеседники агентства полагают, что, несмотря на призывы Джо Байдена к миру после ликвидации Яхьи Синвара, Нетаньяху будет договариваться уже со следующим американским президентом, который вступит в должность не раньше января 2025 года.

На севере Израиль будет зачищать территорию на расстоянии примерно 30 километров от границы и добиваться разоружения "Хезбаллы", отрезая её от помощи из Ирана. Израильские источники говорят об этом как о выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Данная резолюции как раз и подразумевала создание вдоль ливанско-израильской границы буферной зоны, свободную от всех вооружённых формирований и контролируемую лишь национальной ливанской армией.

О реальной позиции России на Ближнем Востоке

Кстати, эту позицию России ещё раз подтвердил посол России в Израиле А. Д. Викторов, выступая на днях на IV научной израилеведческой конференции Института востоковедения РАН "Чтения имени А.Е. Бовина".

А.Д. Викторов подчеркнул, что Россия осуждает любые акты терроризма, в том числе действия ХАМАС на территории Израиля 7 октября 2023 года, но и непропорциональное применение силы, приводящее к массовым жертвам среди мирного гражданского населения, не может не вызывать сожаления и осуждения. Акцентировал неизменную позицию нашей страны в связи с происходящими в секторе Газа и в Ливане событиями, которая последовательно доводится в Совете Безопасности и на других площадках ООН, в двусторонних контактах с израильтянами, палестинцами и представителями практически всех государств региона.

Также он напомнил, что Россия призывает все стороны к сдержанности и немедленному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие, позволило срочно заняться выправлением катастрофически ухудшающейся гуманитарной ситуации, включая проблему освобождения насильственно удерживаемых лиц, и создало условия для политико-дипломатического урегулирования на основе известных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Указал Викторов и на стратегический провал политики США, пытавшихся подменить процесс ближневосточного урегулирования экономическими полумерами и монополизировать его без учёта коренных интересов проживающих здесь народов.

Посол отметил, что Израиль остаётся важным партнёром России в регионе Ближнего Востока. Обратил внимание на то, что ни на один день не прекращались российские усилия по решению острых гуманитарных задач, в том числе — по освобождению всех удерживаемых в секторе Газа заложников, прежде всего наших соотечественников. Подтвердил готовность России содействовать достижению прочного мира и стабильности во всём ближневосточном регионе.

Вот, кстати, реальная позиция и реальные дела России на Ближнем Востоке, а не те извращения фактов, которыми пестрят левацкие израильские СМИ в угоду своим покровителям и протеже с целью смены власти в Израиле.

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ‎; род. 21 октября 1949, Иерусалим, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022).

