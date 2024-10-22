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Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу

Туризм

В России возникли предложения о том, чтобы принудить граждан выплачивать дополнительную сумму при покупке туров за пределами страны. Инициативу о введении сбора за зарубежные поездки озвучил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, ссылаясь на информацию "Интерфакса".

Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

Планируется, что сбор, взимаемый с каждого туристического пакета, будет направлен в государственный фонд. Это позволит государству взять на себя обязательства по гарантированию прав туристов. Дивиденды, поступающие в фонд, могут быть использованы для улучшения инфраструктуры внутреннего туризма.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что в осенний период самым доступным направлением для российских туристов станет Абхазия, так как путешествие в эту страну будет наиболее экономичным.

Илья Уманский также добавил, что предлагаемое решение может оказаться весьма эффективным в текущих условиях. По его мнению, это своеобразная туристическая версия экспортной пошлины, направленная на поддержку внутреннего туризма и защиту прав потребителей. В роли администратора и гаранта здесь должно выступать государство.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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