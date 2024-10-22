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Подсолнухи: как осенний урожай может спасти ваши грядки

2:26
Садоводство

Осень в саду приносит не только урожай, но и горы растительных остатков, среди которых особенно выделяются стебли подсолнуха — прочные, мощные и с глубокими корнями. Утилизировать их вручную нелегко, но находчивые дачники давно нашли полезное применение этой зеленой массе.

Подсолнухи: как осенний урожай может спасти ваши грядки
Фото: public-domain-image.com by Jon Sullivan is licensed under commons.wikimedia.org

Компонент для тёплых грядок

Стебли подсолнуха — жёсткий материал, который медленно разлагается. Его можно бросить в компостную яму, но гораздо лучше использовать для создания дренажа в тёплых грядках. Высокие конструкции с подсолнуховыми стеблями в основании помогут отводить лишнюю влагу и поддерживать нужную температуру. Медленное гниение даёт больше тепла, что особенно ценно для весенних и осенних посадок.

Надёжные опоры для растений

К осени стебли подсолнуха становятся достаточно крепкими, чтобы использовать их как опоры для вьющихся растений. Срезав листья и корни, их можно закрепить в цветнике, направляя по ним лианы. Прочность этих стеблей позволит использовать их в течение двух сезонов подряд.

Снегозадерживающие конструкции

Мощные корни и прочные стволы подсолнуха могут служить отличными снегозадерживающими барьерами. Их часто используют на ветреных участках, чтобы защитить посадки и удерживать снег. Срезанные стебли можно воткнуть в землю в нужных местах, создавая природную защиту.

Зимний каркас для многолетников

Для укрытия многолетних растений садоводы обычно покупают рейки или специальные аксессуары, но стебли подсолнуха — это бесплатный и надёжный материал для этой задачи. Их легко воткнуть по периметру посадок, обвязать для устойчивости и накрыть спанбондом, утеплив почву мульчей.

Получение полезной золы

Если остальные способы не подходят, то стебли подсолнуха можно сжечь, получив ценную золу. Подсолнухи за лето накапливают большое количество питательных веществ, которые можно вернуть в почву в виде удобрения. Главное — сжигать остатки отдельно от другого мусора, а затем собрать золу для дальнейшего использования.

Остатки от подсолнуха становятся полезными помощниками в саду, помогая сэкономить на удобрениях и защитных материалах.

Уточнения

Подсо́лнечник (лат. Helianthus) — род растений семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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