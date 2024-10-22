Певица Земфира* высказалась о своём концерте в России: когда-нибудь мы там встретимся

Певица Земфира*, признанная в России иноагентом, во время концерта в Праге выразила благодарность своим российским поклонникам, которые приехали специально ради её выступления.

Фото: flickr.com by Bertrand from Paris, France, CC BY 2.0

Кадры с мероприятия, на котором артистка обратилась к соотечественникам, были опубликованы в Telegram-канале "Хуже и не скажешь".

"Для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там. А когда-нибудь мы обязательно встретимся", — сказала Земфира.

Певица призналась, что ей очень важна поддержка соотечественников, которые посещают её концерты за границей.

После начала специальной военной операции на Украине Земфира переехала жить во Францию. Однако она опровергла информацию о получении гражданства этой страны.

В феврале 2023 года по решению Минюста РФ артистка была внесена в реестр иностранных агентов.

Ранее стало известно о спутнике Глюкозы, который был оштрафован за употребление наркотических веществ.

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.



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