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Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей

Наука

Одомашнивание лошадей — процесс, который оказался сложнее и интереснее, чем считалось ранее. Новые исследования костей, зубов, генетики и артефактов заставляют ученых пересмотреть давнюю гипотезу о том, как и где впервые были приручены эти животные.

Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Лошади играли огромную роль в жизни древнего человека, начиная от использования их костей для изготовления инструментов и заканчивая изображением на пещерных рисунках. Однако, как именно они были одомашнены, остается научной загадкой.

Многие годы ведущей гипотезой было то, что лошади были приручены в степях Западной Азии и Причерноморья примерно 4000 лет до н. э. Именно эта теория, известная как курганная гипотеза, объясняет распространение индоевропейских культур и языков.

Но раскопки на стоянке Ботай в Казахстане и другие археологические данные предполагают, что лошади могли быть впервые приручены около 3500 года до н. э. в Центральной Азии. Тем не менее, последние генетические исследования показывают, что лошади, жившие в этом регионе, не были предками современных домашних лошадей.

Недавние открытия поставили под сомнение все, что ученые знали о ранних этапах одомашнивания. Оказалось, что лошади, на которых предположительно ездили верхом в Ботае, скорее всего были просто охотничьими трофеями.

Современные биомолекулярные методы помогли понять, что ботайские лошади генетически ближе к дикому виду Пржевальского, а не к домашним лошадям.

Кроме того, курганная гипотеза подверглась сомнению, поскольку первые признаки одомашненных лошадей, судя по генетическим данным, появились лишь около 2000 года до н. э. Это ставит вопрос о том, откуда появились одомашненные лошади, если не от ямной культуры, как считалось ранее.

Эти противоречивые данные поднимают новый вопрос: где и когда действительно началось одомашнивание лошадей? Исследователи сейчас склоняются к тому, что лошади могли быть одомашнены позднее, чем считалось, и не на степях Казахстана, а ближе к Причерноморью.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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