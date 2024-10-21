Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза

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Витаминный салат из капусты — лёгкое и полезное блюдо, которое может приготовить любая хозяйка. Ингредиенты доступны и найдутся на любой кухне: лук, морковь и белокочанная капуста. При желании состав салата можно разнообразить свежими огурцами, сладким перцем, яблоками, консервированной кукурузой или горошком.

Фото: flickr.com by mdid, CC BY 2.0

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 550 г;

лук зелёный — 8-10 перьев;

сахар — 20 г;

морковь — 1 шт.;

горчица острая — по вкусу;

масло подсолнечное нерафинированное — 50-55 мл;

соль — по вкусу;

сок лимона свежевыжатый — 15-20 мл.

Приготовление:

Нарежьте капусту тонкой соломкой. Очистите и натрите морковь на крупной тёрке. Положите овощи в глубокую миску, посолите и перемешайте руками, слегка переминая, чтобы капуста дала сок. В отдельной посуде смешайте ароматное подсолнечное масло, лимонный сок, сахар и горчицу до получения вязкого соуса. Измельчите зелёный лук и добавьте к овощам вместе с горчично-лимонным соусом. При необходимости добавьте ещё немного лимонного сока для кислинки или свежий укроп для аромата.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

