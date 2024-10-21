Витаминный салат из капусты — лёгкое и полезное блюдо, которое может приготовить любая хозяйка. Ингредиенты доступны и найдутся на любой кухне: лук, морковь и белокочанная капуста. При желании состав салата можно разнообразить свежими огурцами, сладким перцем, яблоками, консервированной кукурузой или горошком.
Ингредиенты:
Приготовление:
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.