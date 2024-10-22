Секреты успешного садоводства: что сделать осенью для обильного урожая

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильная и своевременная подготовка земли осенью — это важный шаг для получения богатого урожая в следующем году. Какие действия помогут вам вырастить множество овощей, фруктов и ягод в новом сезоне?

Фото: Freepik by freepik, PDM

1. Перекопка

Осенью необходимо перекопать освободившиеся грядки на глубину около 25 см — это соответствует длине штыка лопаты. Почему это важно? Во-первых, разрыхлённая почва насытится кислородом перед зимой, во-вторых, она лучше впитает осадки, а в-третьих, вы облегчите себе работу весной, когда уже не потребуется снова перекапывать землю.

2. Подкормка кальцием

При выращивании растений, особенно крестоцветных (таких как капуста, редис, горчица), кислотность почвы повышается. Чтобы вернуть баланс, раз в два года нужно проводить известкование — рассыпьте по почве дроблёную известь, мел или доломитовую муку (из расчёта 250 г на кв. м). Лучше всего вносить кальций сразу после перекопки. Не забудьте проверить кислотность почвы с помощью кислотомера, который можно приобрести в любом садовом центре.

3. Внесение удобрений

Через 2-3 недели после известкования землю стоит подкормить органикой: используйте навоз, торф, компост или перегной (10 кг на кв. м). Если на участке остаются зимующие культуры, подкармливайте их фосфорными или калийными удобрениями — они укрепят корни растений и повысят их иммунитет перед холодами. Важно строго соблюдать инструкцию, чтобы не допустить накопления нитратов и нитритов в урожае.

4. Мульчирование

Покройте вскопанные и подкормленные грядки соломой, безсемянными сорняками, нетканым материалом или плотной бумагой. Под таким укрытием почва станет мягче и пористее. В качестве мульчи также могут выступать сидераты. Если в сентябре посеять горчицу, рапс или горох, к ноябрю они наберут зелёную массу, которая, замёрзнув, укроет почву. Весной сидераты перегниют, обеспечив отличный естественный компост.

5. Особое внимание земле под картофелем

Картофель обычно занимает большую часть огорода, и после него почва может быть истощена. Чтобы в будущем сезоне не остаться без урожая, необходимо помочь земле восстановить плодородие:

Порядок : после уборки картофеля удалите ботву, заражённые корнеплоды и сорняки. Затем разрыхлите почву на глубину 7 см и обеззаразьте её 2%-ным раствором бордосской смеси.

: после уборки картофеля удалите ботву, заражённые корнеплоды и сорняки. Затем разрыхлите почву на глубину 7 см и обеззаразьте её 2%-ным раствором бордосской смеси. Удобрение : внесите компост или навоз (10 кг на кв. м) и перекопайте участок на глубину 20 см для обогащения почвы.

: внесите компост или навоз (10 кг на кв. м) и перекопайте участок на глубину 20 см для обогащения почвы. Посев сидератов : овёс, рожь, вику или горчицу. Эти растения помогут разрыхлить почву, насытят её азотом и отпугнут вредителей. Когда сидераты подрастут до 10 см, скосите их и заделайте в землю.

: овёс, рожь, вику или горчицу. Эти растения помогут разрыхлить почву, насытят её азотом и отпугнут вредителей. Когда сидераты подрастут до 10 см, скосите их и заделайте в землю. Ротация культур: по возможности, давайте земле отдых от картофеля на 2-3 года, высаживая на этом месте бобовые, свёклу, кабачки, тыкву, редис, огурцы или капусту.

Желаем вам богатого урожая в следующем году!

Уточнения

Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

