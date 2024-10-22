Мокрицы захватили ваш сад и дом: вот как избавиться от них за одну ночь

4:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мокрицы часто появляются неожиданно, и избавиться от них не так просто. Вчера в доме было чисто, а сегодня уже можно заметить, как они бегают по полу, скрываясь при виде человека, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Фото: flickr.com by Martin Cooper, CC BY 2.0

В домах чаще всего встречаются темные мокрицы, которые не причиняют прямого вреда людям, но их появление вызывает дискомфорт. Далее мы расскажем, как можно эффективно вывести мокриц из разных помещений.

Мокрицы: описание и поведение

Мокрицы — это ракообразные, достигающие длины до 2 см. У них хитиновая оболочка, разделенная на сегменты, по краям которой находятся зубцы. У этих существ семь пар ног и длинные усы, а при опасности они сворачиваются в клубок, чтобы защитить свое брюшко.

Несмотря на то, что мокрицы живут на суше, дышат они жабрами, как и их водные родственники — раки и креветки. Поэтому для их выживания необходима высокая влажность. Мокрицы питаются преимущественно растительными остатками, гниющими растениями и опавшими листьями.

Однако при нехватке пищи они могут поедать и свежую зелень, а иногда даже повреждать рассаду.

Мокрицы обитают во влажных местах — подвалах, чердаках, теплицах и влажных углах домов. В квартиры они могут проникнуть через щели, вентиляцию или в поисках пищи. Чаще всего они встречаются в ванных комнатах, туалетах и кухнях.

Почему появляются мокрицы

Основной причиной появления мокриц является повышенная влажность и наличие укромных мест для их обитания. Например, в подвалах это могут быть старые ящики и растительные остатки, а на чердаках — протекающая крыша.

Кроме того, яйца мокриц могут случайно заноситься в помещение с продуктами, старыми вещами или даже одеждой. Избыточная влага и хаотичные условия создают идеальные условия для их размножения.

Как избавиться от мокриц

Для борьбы с мокрицами в квартире или доме следует сначала устранить их источники — влажность и укрытия. Проверьте трубы на протечки, заделайте все щели в полу и стенах. Для комнатных растений поменяйте грунт, промойте горшки и следите за умеренным поливом.

В местах скопления мокриц используйте инсектициды, такие как "Фитоверм". Регулярная уборка, проветривание и поддержание оптимального уровня влажности помогут предотвратить повторное появление насекомых.

Мокрицы в огороде и на грядках

Для борьбы с мокрицами в огороде необходимо убрать растительные остатки и мусор, перекопать почву и обеспечить правильный уровень влажности. Перепревшая органика привлекает этих вредителей, поэтому важно не допускать ее скопления.

Как избавиться от мокриц в ванной и туалете

Чтобы вывести мокриц из ванной или туалета, улучшите вентиляцию, устраните течи и заделайте все щели. Тщательно следите за чистотой и сухостью помещений. Вентиляционные выходы можно оборудовать защитными сетками, а места скопления насекомых обработать инсектицидами.

Мокрицы в теплицах и погребах

В теплицах и погребах также нужно поддерживать порядок: убирать мусор, растительные остатки и избегать чрезмерной влажности. Полив должен быть умеренным, а вентиляция — эффективной. Почву можно перекопать на зиму или заменить верхний слой грунта.

Борьба с белыми мокрицами

Белые мокрицы требуют тех же методов борьбы: понижение влажности, устранение течей, уборка мусора и заделка всех щелей. Места их скопления также можно обработать "Фитовермом".

Народные средства от мокриц

Из народных методов можно использовать борную кислоту, раствор острого перца или солевой раствор. Однако, будьте осторожны: некоторые из них могут быть опасны для человека и растений.

Меры профилактики

Для предотвращения появления мокриц поддерживайте оптимальный уровень влажности, регулярно проветривайте помещения, убирайте растительные остатки и мусор. Предотвратить появление вредителей намного проще, чем с ними бороться.

Уточнения

Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda).

