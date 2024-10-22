Мы учим слова, которые могут пригодиться в сражениях — бойцы интернациональной бригады Пятнашка

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова пообщалась в Курской области с бойцами интернациональной бригады "Пятнашка".
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Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Доне́цкий у́гольный бассе́йн сокращённо Доне́цкий бассе́йн или Донба́сс, ранее также применялся термин Каменноуго́льный райо́н — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса.
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Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.