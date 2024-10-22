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Мы учим слова, которые могут пригодиться в сражениях — бойцы интернациональной бригады Пятнашка

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Правда ТВ » Горячие точки

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова пообщалась в Курской области с бойцами интернациональной бригады "Пятнашка".

Читайте подробнее: Бойцы интернациональной бригады Пятнашка: мы сражаемся с нацизмом

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Доне́цкий у́гольный бассе́йн сокращённо Доне́цкий бассе́йн или Донба́сс, ранее также применялся термин Каменноуго́льный райо́н — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса.

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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