Мы учим слова, которые могут пригодиться в сражениях — бойцы интернациональной бригады Пятнашка

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова пообщалась в Курской области с бойцами интернациональной бригады "Пятнашка".

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Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



Доне́цкий у́гольный бассе́йн сокращённо Доне́цкий бассе́йн или Донба́сс, ранее также применялся термин Каменноуго́льный райо́н — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса.

