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Почему зимняя стеклоомывающая жидкость станет дороже на 400 рублей

1:31
Авто

Во многих регионах России уже зафиксированы первые заморозки, и в некоторых городах выпал снег, что заставило автовладельцев задуматься о покупке зимней стеклоомывающей жидкости. Однако, как сообщают эксперты, в скором времени "незамерзайка" может значительно подорожать.

Почему зимняя стеклоомывающая жидкость станет дороже на 400 рублей
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

В этом году для производства стеклоомывающей жидкости используется абсолютизированный изопропиловый спирт, цена которого выросла до 140 рублей за литр. Это приведет к тому, что стоимость "омывайки" повысится до одной тысячи рублей, хотя ранее она продавалась за 600 рублей. Не исключено, что в сезон цена будет еще выше. Ранее был проведен опрос среди водителей, и многие из них отметили, что даже при нынешних ценах стеклоомывающая жидкость стоит дорого, имеет неприятный запах и может замерзать в холодную погоду.

Рост стоимости "незамерзайки" объясняется использованием нового спирта. Ранее жидкость производилась на основе метанола, который был дешевле и лучше переносил низкие температуры. Однако метанол был запрещен к использованию из-за случаев его употребления внутрь, что крайне опасно для жизни. Антон Шапарин, руководитель Национального автомобильного союза, сообщил, что организация обратилась к правительству с просьбой снять запрет на использование метанола в производстве "незамерзайки".

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомывáтель, незамерзáйка, омывáйка, стекломóй — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. Раствор разбрызгивается через специальные форсунки и счищается щётками стеклоочистителей ("дворниками").
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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