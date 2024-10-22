Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 советов по уходу за кожей с раздражениями
Виктория Боня высказалась о требующей миллиарды от Павла Дурова Ирине Болгар: бабка у разбитого корыта
Вкусный соус из клюквы к мясу, который можно заготовить на зиму
Борьба с ржавчиной на розах: от профилактики до лечения
Депутат Гаврилов: аренда квартиры без письменного договора несет риски
Археологи обнаружили следы военизированных групп Хазарского каганата на Средней Волге
В Индии введут в эксплуатацию воздушное такси для поездок в аэропорт
В Китае посетителям океанариума показали робота вместо самой большой акулы
Раскрыта причина, по которой мать Наташи Королёвой прилетела в Россию из США

Жителей известного курорта в Европе окрестили недалёкими за их агрессивное отношение к туристам

1:10
Туризм

Жители Тенерифе возмущены притоком туристов, а их протесты против массового туризма уже вызвали резонанс.

Жителей известного курорта в Европе окрестили недалёкими за их агрессивное отношение к туристам
Фото: commons.wikimedia.org by hjrivas, CC0

Как сообщает Daily Mail, на этом популярном курорте прошли акции против негативного воздействия туристов на жизнь острова. Митингующие подошли к отдыхающим на пляже Троя, окружили их и начали насмехаться. Похожая ситуация произошла и на соседнем острове Гран-Канария.

"Это полное безумие, то, что они делают. Нам нужно бороться за качественный туризм, а не с теми, кто к нам приезжает", — заявила местная жительница Вероника Кинтеро.

Недовольство последствиями массового туризма выражают жители не только Тенерифе, но и других Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны. На Тенерифе даже объявили голодовку в знак протеста.

Протестующие утверждают, что из-за туризма растёт стоимость жилья, загрязняется море и разрушаются экосистемы островов. При этом они подчёркивают, что претензии направлены не к туристам, а к "туристической модели", которая, по их мнению, создаёт проблемы.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Тенери́фе (исп. Tenerife) — самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Авто
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Последние материалы
Подольская поздравила сына Ивана от Владимира Преснякова: мой самый ласковый
Экзаменационный вопрос о тихоходных авто: как не допустить ошибку
Российский СПГ укрепляет позиции в ЕС вопреки санкциям
Как бороться с осенней апатией: спорт в холодное время года
Как злоупотребление сахаром влияет на мозг и сосуды
Психолог Сретенова рассказала, как правильно справляться со страхом
Продюсер о включении Глюкозы в чёрный список артистов: её проучили
Самцы мух компенсируют свою непривлекательность для самок яростными драками
Подсолнухи: как осенний урожай может спасти ваши грядки
Мокрицы захватили ваш сад и дом: вот как избавиться от них за одну ночь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.