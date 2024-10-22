Жителей известного курорта в Европе окрестили недалёкими за их агрессивное отношение к туристам

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Тенерифе возмущены притоком туристов, а их протесты против массового туризма уже вызвали резонанс.

Фото: commons.wikimedia.org by hjrivas, CC0

Как сообщает Daily Mail, на этом популярном курорте прошли акции против негативного воздействия туристов на жизнь острова. Митингующие подошли к отдыхающим на пляже Троя, окружили их и начали насмехаться. Похожая ситуация произошла и на соседнем острове Гран-Канария.

"Это полное безумие, то, что они делают. Нам нужно бороться за качественный туризм, а не с теми, кто к нам приезжает", — заявила местная жительница Вероника Кинтеро.

Недовольство последствиями массового туризма выражают жители не только Тенерифе, но и других Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны. На Тенерифе даже объявили голодовку в знак протеста.

Протестующие утверждают, что из-за туризма растёт стоимость жилья, загрязняется море и разрушаются экосистемы островов. При этом они подчёркивают, что претензии направлены не к туристам, а к "туристической модели", которая, по их мнению, создаёт проблемы.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).



Тенери́фе (исп. Tenerife) — самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане.

