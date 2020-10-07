В больницах Эстонии общение с пациентами доверят роботам

В Эстонии хотят снизить нагрузку на систему здравоохранения с помощью роботов. Специалисты Тартуского университета уже приступили к разработкам.

"Мы разрабатываем роботов, главной задачей которых было бы упрощение работы медицинских сотрудников: врачей, медсестёр или, например, тех, кто доставляет еду в палаты, направляет пациентов в нужный кабинет. Каждая задача может быть автоматизирована и сейчас мы пробуем внедрить технологии настолько, насколько это возможно", — рассказал в интервью радионовостям ERR доцент кафедры коллаборативной робототехники Тартуского университета Арун Кумар Сингх.

Учёные хотят создать робота, который мог бы сопровождать пациентов. В настоящее время уже готово устройство, способное ориентироваться в пространстве.

Внедрение разработки в эстонские больницы позволит минимизировать контакты с пациентами, что очень важно в контексте вирусных заболеваний.

Предполагается, что такой робот будет стоить около 50 тысяч евро.

Сколько роботов потребуется для каждой конкретной больницы, пока неизвестно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Британии за пожилыми людьми будут ухаживать роботы.