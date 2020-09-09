В Британии в дома престарелых планируют поставлять роботов, которые будут общаться с постояльцами. Учёные провели исследование, которое показало, что это поможет улучшить психическое здоровье пожилых людей и поможет им справиться с одиночеством.
Роботы Pepper передвигаются с помощью колёс и способны жестикулировать "руками". Они смогут поддержать беседу, включить для своего собеседника любимую музыку, обучать его иностранному языку и напоминать о том, что нужно принять лекарства.
Британские специалисты совместно с японскими коллегами выяснили, что у пожилых людей, которые до 18 часов контактировали с роботами, заметно улучшилось психическое здоровье.
Учёные признают, что роботы не способны заменить живое человеческое общение, но они могут помочь людям из домов престарелых справиться с одиночеством, если никто из сотрудников, например, не может с ними пообщаться.
Идея применения роботов-компаньонов появилась в связи кадровым кризисом в социальных учреждениях, вызванным пандемией коронавируса.
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