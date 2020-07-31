Астрономы: до рождения нашей Вселенной существовало что-то ещё

Американские учёные провели математический анализ в рамках изучения неоднородности реликтового космического излучения, которое появилось сразу после образования Вселенной. В результате они доказали гипотезу Большого отскока, согласно которой до рождения нашей Вселенной существовала ещё какая-то неизвестная вселенная.

Для астрономов до сих пор остаются загадкой некоторые фундаментальные свойства Вселенной. Так, учёные пока не могут объяснить неравномерное распределение галактик в пространстве Вселенной. Также много вопросов связано с тёмной материей.

Большой взрыв или Большой отскок?

Специалисты Университета Пенсильвании с 80-х гг. XX века работают над парадигмой петлевой квантовой космологии. Учёные пытаются описать неравномерность вещества во Вселенной квантовыми флуктуациями пространства-времени, которые существовали при зарождении мира. Также они рассматривают гипотезу Большого отскока, которая может стать альтернативой теории Большого взрыва.

Гипотеза Большого отскока предполагает, что до появления нашей Вселенной была ещё одна вселенная. В отличие от нашей она не расширялась, а сжималась.

В результате нового исследования удалось доказать данную гипотезу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физики уточнили постоянную Хаббла и определили точный возраст Вселенной.