Физики уточнили постоянную Хаббла и определили точный возраст Вселенной

Американские физики совместно со своими британскими коллегами уточнили постоянную Хаббла — значение, необходимое для расчета точного возраста Вселенной.

Ученые произвели расчеты, в которых использовались расстояния до 50 галактик. Также было проведено компьютерное моделирование, в котором учитывались расстояние от Земли до самых старых звезд, скорость расширения Вселенной и другие параметры. Моделирование позволило определить время, которое необходимо для возврата всех компонентов системы на исходную позицию. Оказалось, что возраст Вселенной составляет 12,6 млрд лет.

В новом исследовании физики применили другой метод оценки возраста Вселенной — независимый от постоянной Хаббла.

"Мы использовали точные расстояния до 50 галактик, а также рассчитали расстояния до 95 других звездных скоплений, используя зависимость Талли-Фишера. В итоге мы смогли получить точную скорость расширения Вселенной — 75.1 ± 2.3 км/с на мегапарсек", — сообщил Джеймс Шомберт из Орегонского университета.

Ранее инженер, специалист в области цифровых технологий Джим Элвидж обнаружил признаки того, что Вселенная является компьютерной программой, работающей на основе цифрового кода.