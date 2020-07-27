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Палеонтологи объяснили, что привело к вымиранию динозавров

Наука

Палеонтологи назвали наиболее вероятную причину вымирания динозавров. Они считают, что из-за падения астероида эти древние ящеры не могли исчезнуть с лица Земли.

Две теории

Существуют две версии вымирания динозавров: астероидная и вулканическая.

Ученые считают, что ни одна из них не является верной. Даже такой громадный астероид, который упал на Землю в древности, не мог поднять столько пыли, чтобы планета начала остывать. Моделирование вулканической теории показало, что климат на Земле был вполне теплым.

Палеонтологи пришли к выводу, что, вероятно, оба фактора повлияли одновременно, и постепенно начали вымирать растения. Затем очень резко понизилась температура на планете. Ящеры не смогли справиться с отсутствием пищи и перепадом температур, в связи с чем планету заселили млекопитающие, которые смогли адаптироваться к новым климатическим условиям.

Ранее ученые назвали причину распространения динозавров на Земле.

 

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