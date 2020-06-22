В Британии разработали одежду, которая охладит тело во время жары

Специалисты Манчестерского университета создали прототип "умного текстиля" с интегрированным слоем графена. Его особенность в том, что он будет способствовать снижению температуры в условиях жаркого климата.

С помощью электричества ученые настроили способность текстиля высвобождать энергию, которую излучает тело человека в виде инфракрасных волн. Квадратную вставку из адаптированного материала прикрепили к поло, чтобы проверить, как он будет контролировать тепловое излучение. В зависимости от настройки, графеновый слой может свободно пропускать или задерживать исходящее тепло.

"Новую технологию также можно использовать для создания интерактивных инфракрасных дисплеев и скрытых устройств связи на текстиле", — сообщили исследователи.

Планируется, что в ближайшей перспективе смарт-текстиль будут применять в разных сферах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва готовится к новым температурным рекордам.