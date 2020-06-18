Москва готовится к новым температурным рекордам

Аномальная жара сохранится в Москве. Причиной тому стал антициклон, центр которого расположился над столицей.

О температурных рекордах "Правде.Ру" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшее время температура в Москве приблизится к своему рекордному значению, которое было установлено в 1895 году. 31,3 градуса. В 1895 году была в этот день, 18 июня, самая высокая температура. 125 лет тому назад. Все ждут не дождутся, что сегодня падет этот рекорд. И эта вероятность существует. Факт в том, что это экстремально высокая температура, которая обусловлена тем, что Москва находится в центре антициклона.", — отметил синоптик.

Через два дня наступит день летнего солнцестояния. Солнечные лучи сейчас максимально насыщены энергией, из-за антициклона облаков мало. Этим факторами и обусловлена столь жаркая погода.

"И завтра тоже будет температура высокая. Дальше начинается изменение циркуляции. В субботу будет небольшое понижение температуры — до 25-26 градусов. Это действительно не очень существенно, но все-таки такой изнуряющей жары уже не будет. В воскресенье температура понизится примерно на 10 градусов по сравнению с той, которая наблюдалась в течение всех этих рабочих дней недели. Она будет составлять около 20 градусов. Связано это с тем, что антициклон уходит к западу, и по восточной периферии этого антициклона будет перемещаться уже по-настоящему холодные воздушные массы с севера", — озвучил прогноз Вильфанд.

Понижение нынешних температур на 10 градусов приведет к восстановлению температурной нормы. Такая погода сохранится в воскресенье, понедельник. Со вторника термометры вновь медленно поползут вверх. Во вторник ожидается +25 градусов.

Напомним, что жара не снижает активность коронавируса. Поэтому москвичам не следует забывать о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.