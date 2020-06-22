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Ученые: для колонизации Марса достаточно 110 человек

Наука » Экология » Космос

Люди уже давно мечтают колонизировать новые планеты. Похоже, что эта мечта скоро станет реальностью. Первой планетой, на которой смогут оказаться люди, будет Марс.

Научные сотрудники Университета Бордо выяснили, сколько нужно человек для колонизации Красной планеты. Решить этот вопрос им помогла математическая модель, которая учитывала все необходимые факторы для нормальной жизнедеятельности колонии: отношение времени, обеспечение людей всем, что им нужно для жизни, и т. д.

Оказалось, что для колонизации Марса нужно не так уж и много людей — достаточно всего 110 человек. Именно в таком количестве люди смогут заниматься сельским хозяйством и развивать промышленность.

Небольшое количество людей будет способствовать рациональному распределению и использованию ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мешает колонизации Марса. Концентрация кислорода в атмосфере планеты каждую весну резко возрастает. Почему, задаются вопросом ученые.

 

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