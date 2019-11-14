Что мешает колонизации Марса

Специалисты NASA проанализировали сезонные изменения состава атмосферы Марса, исходя из данных, отправленных аппаратом Curiosity. Оказалось, что концентрация кислорода в атмосфере планеты каждую весну резко возрастает, почему — задаются вопросом ученые. Марс не устает удивлять пытливые умы своими загадками. Маск, к примеру, серьезно задумался о колонизации Красной планеты. О том, полетят ли люди на Марс в ближайшее время и каких открытий нам еще ждать из космоса, рассказал Pravda.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант.

Скажите, у вас есть какие-то гипотезы на этот счет?

Что касается изменений в концентрации кислорода, то нужно подождать более весомых подтверждений того, что это произошло. Мне кажется более интересным вопрос о концентрации метана. Это в первую очередь всех интересует и вызывает серьезные споры. Поскольку если есть метан, то сильно повышается вероятность наличия жизни на планете. Если нет метана, то нет и жизни. А если он есть, то могу предложить две гипотезы. Либо источником образования метана является некая жизнедеятельность, может быть, на микробном уровне, либо это геологический процесс. Большинство специалистов предполагает, что это результат либо существующей сейчас жизни, либо той, которая была.

Американские аппараты обнаружили метан, но уверенности в этом нет, поскольку недостаточная концентрация. Тем не менее эта новость всех обнадежила. Поэтому все с нетерпением ждали, а что же покажут измерения, которые проводились российскими приборами на борту "ЭкзоМарса". "ЭкзоМарс" — это работающий спутник Марса, на котором половина приборов российская и половина европейская. Российские приборы, наверное, в 100 раз чувствительнее, чем на американских аппаратах. Российские приборы однако не обнаружили метана. Это вступило в противоречие с данными американцев. Сразу появилось предположение, что метан то появляется, то исчезает. И российскому аппарату не повезло с моментом, когда проводились измерения. Тоже надо объяснить, почему такое может быть.

Предположительно, метан выделяется из более глубоких слоев породы, грунта Марса. И этот метан после того, как вышел на поверхность, очень быстро сметается солнечным ветром. "ЭкзоМарсу" не повезло вовремя измерить, а американцам повезло. Такая сейчас есть гипотеза. Но это означает, что нужно более тщательно все исследовать. В июле новый аппарат "ЭкзоМарс" отправляется к Марсу, и его задача — исследовать атмосферу, уже находясь на поверхности. Мы спустим на поверхность платформу и марсоход, и они совместно займутся этими исследованиями. И те аппараты, которые сейчас функционируют, тоже будут проводить исследования. Американцы тоже в июле отправляют еще один аппарат к Марсу. Поэтому шансы, что удастся этот метан обнаружить, сильно возрастают.

Какие открытия, сделанные на Марсе уже, заслуживают отдельного внимания?

Открытие воды. На Марсе есть вода, и ее много. На планете обнаружены километровые слои водяного льда. Это колоссальное открытие. На фотографиях это отчетливо видно. Там была соленая вода. Еще одно подтверждение того, что на планете могла быть жизнь, хотя бы в микробном виде. Здесь мы не можем не вспомнить Маска. Если действительно экспедиции с людьми будут туда отправлены, то вода — это очень хороший исходный компонент для получения ракетного топлива.

Проект Маска по колонизации Марса за 20 лет выглядит реальным, на ваш взгляд?

Маск такой безбрежный энтузиаст, но его энтузиазм как-то помогает. В то, что через 20 лет отправится экспедиция, мало кто верит, в том числе и я. Организация подобной экспедиции стоит очень дорого. К тому же не решена проблема с радиацией. Ее виды бывают разные. Есть радиация от Солнца, с которой еще можно справиться, а есть радиация галактического происхождения, она непредсказуемая. И подтвердить безопасность полета человека в этих условиях — пока невозможно. Пока эта проблема не будет решена, то не стоит и думать о том, что эта экспедиция состоится. Все же не Маск будет принимать решение — лететь или не лететь. Что касается затей Маска, то очень хорошо, что он стимулирует интерес к этому. Интерес — это возможность более быстрого прогресса.

Если говорить о колонизации планет, какие сейчас подошли бы для заселения людей? Или такие исследования еще слишком рано проводить?

Никакие не подходят. Марс — просто хороший кандидат. На поверхность Венеры, например, мы точно не сможем спуститься. Потому что там температура 500 градусов и давление 100 атмосфер. Сама атмосфера — углекислый газ, да еще облака сернистые. Это сильно враждебно человеку. Однако есть гипотезы, что в облачном слое Венеры есть формы жизни, похожие на земные. Трудно пока говорить о том, есть ли какая-то жизнь на Юпитере и Сатурне. Но ее можно поискать на их спутниках. Спутник Юпитера — Европа — покрыт очень толстым слоем льда, под которым находится вода. Можно предположить, что там может быть жизнь. И примерно такие же предположения распространяются и на спутник Сатурна Энцелад.