42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества

Специалисты Томского государственного университета разработали алгоритм, который позволяет вычислить пользователей социальной сети "ВКонтакте", подписанных на опасные сообщества.

Система мониторинга соцсетей "Крибрум" находит группы с опасным контентом. Для того, чтобы поиск был максимально точным, ученые используют так называемые лингвистические маркеры: "наркотики", "депрессия", "одиночество", "боль", "ненависть".

Таким образом им удалось выявить 436 сообществ, тематика которых связана с оружием, национализмом, жестокостью и т. д.

Молодежь Омской области активно потребляет опасный контент

С помощью алгоритма специалисты проверили 60 тыс. пользователей "ВКонтакте" из Омской области в возрасте 14-17 лет и 18-23 лет на предмет потребления опасного контента.

В результате выяснилось, что данный контент популярен у пользователей в возрасте от 14 до 23 лет. 37% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет подписаны на токсичные сообщества, причем у девушек такого рода контент пользуется большей популярностью, чем у юношей. Среди пользователей в возрасте от 18 до 23 лет на опасные сообщества в соцсетях подписаны 42% пользователей, большая часть из них — девушки.

Ранее социологи выяснили, что подростки боятся жизни без соцсетей.