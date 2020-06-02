Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Китай планирует в сентябре этого года собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой в мире телескоп названием FAST. Диаметр его объектива составляет 500 метров.

Бюджет нового телескопа составил $185 млн

Данный телескоп поможет ученым отыскать в космическом пространстве представителей внеземных цивилизаций.

Телескоп уже начали использовать в тестовом режиме в начале этого года. Но потом было принято решение о том, что его необходимо модернизировать.

"Телескоп FAST в 2,5 раза чувствительнее, чем аналогичные устройства, например телескоп Arecibo Observatory", — сообщили китайские специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские астрономы предложили новый способ поиска жизни на других планетах. Стоит отметить, что речь идет о довольно своеобразных формах жизни — анаэробных микроорганизмах, которые похожи на тех, что живут на Земле в толщах гуано и кишечниках некоторых животных.