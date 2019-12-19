Астрономы предложили новый способ поиска жизни на других планетах

Стоит отметить, что речь идет о довольно своеобразной жизни — анаэробных микроорганизмах, которые похожи на тех, что живут на Земле в толщах гуано и кишечниках некоторых животных.

Эти микробы выделяют фосфин. В условиях нашей планеты - это бесцветный ядовитый газ.

При абиогенных процессах фосфин не образуется.

Следовательно, наличие фосфина в атмосфере экзопланеты может быть признаком жизни.

Американские планетологи считают, что если фосфин на какой-либо экзопланете будет вырабатываться в таких же количествах, как метан на Земле, то распознать его следы в спектре можно будет с расстояния около 12 световых лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что цивилизация атлантов существовала на Марсе.