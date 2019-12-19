Стоит отметить, что речь идет о довольно своеобразной жизни — анаэробных микроорганизмах, которые похожи на тех, что живут на Земле в толщах гуано и кишечниках некоторых животных.
Эти микробы выделяют фосфин. В условиях нашей планеты - это бесцветный ядовитый газ.
При абиогенных процессах фосфин не образуется.
Следовательно, наличие фосфина в атмосфере экзопланеты может быть признаком жизни.
Американские планетологи считают, что если фосфин на какой-либо экзопланете будет вырабатываться в таких же количествах, как метан на Земле, то распознать его следы в спектре можно будет с расстояния около 12 световых лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что цивилизация атлантов существовала на Марсе.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.