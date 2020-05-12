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Источник Правда.Ру

Древние люди украшали себя пирсингом

Наука

В начале XX века в Танзании обнаружили скелет представителя Homo sapiens, который жил примерно 12 000 лет назад. Исследователи заметили, что у скелета имеются странные повреждения зубов. Сначала они решили, что это результат употребления некачественной пищи. Но потом выяснилось, что представитель Homo sapiens при жизни носил лабреты в нижней губе и щеках. Но сами украшения не были найдены.

Фанаты пирсинга

Ученые считают, что человек, останки которого было найдены в Олдувайском ущелье в Танзании является старейшим фанатом пирсинга на территории Африки.

Но при этом есть и более древние останки со следами пирсинга. Так, в Чехии, в Дольни-Вестонице, были обнаружены останки женщины, жившей 25 тысяч лет назад. Ученые исследовали ее челюсть и выяснили, что ее специально изуродовали в детстве. Возможно, это были последствия перенесенной травмы.

В западной части Австралии была найдена палочка со следами охры — популярного в древности природного красителя. По следами, оставшимся на палочке, ученые определили, что примерно 46 тысяч лет назад ее носили в носу коренные жители Австралии.

Ранее "Правда.Ру" писала о необычных ритуалах современных диких племен.

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Темы пирсинг древние люди
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