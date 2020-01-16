Необычные ритуалы современных диких племен

Известно, что на Земле проживает около ста диких племен, не тронутых цивилизацией. Они населяют территории Амазонии и Африки, Австралии, а также острова Океании.

Культуролог Анна Ажажа в интервью "Правда.Ру" рассказала о самых интересных и необычных ритуалах современных диких племен.

— Интересны обычаи одного из австралийских племен. В определенное время они строят из соломы чучело в виде самолета. Оказывается, что во времена Первой мировой войны к ним прилетали американцы. Тогда развивалось самолетостроение, и они в то время изобретали химическое. На этих островах была база, потом ее ликвидировали. Жители племени думали, что прилетают боги. Они переняли этот образ и стали раз в год, именно тогда, когда база была ликвидирована, и американцы покинули эту территорию, создавать это чучело. Они делают макеты самолетов из сена, из тростника.

— А потом сжигают?

— Нет, не сжигают. Там же идут тропические ливни, и чучело стоит до следующего года.

— Также есть интересный обычай у африканских племен. Они вставляют себе в губу диск. В основном так делают женщины. Это тоже дикие племена, наблюдение за ними ведется скрытно. Зачем они это делают — неизвестно. Возможно, что когда-то к ним прилетали какие-то человекообразные из будущего, или это провал во времени. Но этому обычаю очень очень много лет. Когда рождается девочка, ей в нижнюю губу вставляют маленькое блюдечко. Потом, по мере роста человека, губа растягивается, и делает большее по размеру блюдечко.

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