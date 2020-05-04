Смартфоны Apple смогут распознавать лица в масках

В связи с тем, что сейчас люди стали использовать маски, функция распознавания пользователя по лицу, применяемая владельцами смартфонов Apple iPhone, стала не так востребована.

Разработчики Apple решили это исправить и изменить алгоритмы, которые положены в основу технологии Face ID.

Технология Face ID

Данная технология способна узнавать владельца айфона по лицу. Система получает подтверждение при покупках в iTunes и других сервисах, а также позволяет разблокировать айфон. Но система дает сбой, если владелец айфона в маске.

Специалисты Apple решили исправить это и анонсировали выход новой версии мобильной ОС iOS с обновленной версией Face ID, способной распознавать людей в масках.

В случае если устройства будут выявлять, что пользователь в маске, ему будет предложено применить другой способ разблокировки — по паролю. О точных сроках выхода новой версии iOS пока ее сообщается.

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