В Европе создадут приложение для отслеживания носителей COVID-19

С помощью приложения, которое позволит отслеживать за перемещением и контактами людей с коронавирусом, ученые смогут выяснить, как возникают и и распространяются эпидемии.

На основании собранных данных Европейское здравоохранение сможет повысить эффективность мер борьбы с инфекцией.

Власти таких стран, как Великобритания, Италия, Германия и другие страны ЕС, рассматривают возможность разработки такого приложения.

Но у данной разработки есть и противники, утверждающие, что слежка за людьми может быть чрезвычайно опасной для основных прав и свобод человека. К тому же не факт, что данная мера позволит справиться с коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, кому выгодна паника вокруг коронавируса.