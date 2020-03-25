С помощью приложения, которое позволит отслеживать за перемещением и контактами людей с коронавирусом, ученые смогут выяснить, как возникают и и распространяются эпидемии.
На основании собранных данных Европейское здравоохранение сможет повысить эффективность мер борьбы с инфекцией.
Власти таких стран, как Великобритания, Италия, Германия и другие страны ЕС, рассматривают возможность разработки такого приложения.
Но у данной разработки есть и противники, утверждающие, что слежка за людьми может быть чрезвычайно опасной для основных прав и свобод человека. К тому же не факт, что данная мера позволит справиться с коронавирусом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, кому выгодна паника вокруг коронавируса.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.