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Автор Наталия Красовская

Кому выгодна всеобщая паника вокруг коронавируса

Общество

ВОЗ назвала истерию вокруг вспышки коронавируса "инфодемией": почему новая инфекция вызывает такой ужас и кто этим пользуется — рассказывает кандидат психологических наук, политический психолог Наталия Красовская.

Наш век неслучайно называют "информационным". Информация — наравне с деньгами и властью — является тем феноменом, потенциал которого все чаще используется для управления людьми. Широкий интернет-доступ дает максимальный охват аудитории и такие возможности для влияния, которые даже не снились телевидению и печатным СМИ. Причем люди так открыты для манипулирования именно в текущий период развития нашего информационного общества: доступ широкий, а навыки безопасного поведения в Сети — минимальны. К тому же сейчас наши граждане не склонны доверять официальным СМИ, зато считают, что всю подноготную можно найти в интернете.

С одной стороны, это действительно так — те же соцсети дают очень широкий доступ к персональной информации. С другой стороны, наряду с правдой там же изложено множество непроверенных фактов, домыслов и даже откровенной лжи. А пользователи интернета в подавляющем большинстве даже не осознают жизненную необходимость в проверке источников новостей, "назначая" правдой те новости, которые наиболее вписываются в их привычную картину мира. Этот период эксперты называют "эпохой постправды" в силу того, что пользователю важна не степень соответствия новости реальному положению дел, а собственный эмоциональный отзыв и рост социального статуса за счет репоста сенсации. Именно так и происходит мгновенное распространение различной дезинформации и откровенных фейков об эпидемии коронавируса. Поэтому Всемирная организация здравоохранения и назвала сложившуюся ситуацию информационной пандемией.

Откуда берется фейк?

Каким образом и почему фейки распространяются — понятно. Возникает вопрос: откуда они вообще берутся? Очевидно, что происходят они из источника, которому выгоден рост панических настроений в обществе. На сегодняшний день фейк — один из обязательных номеров в репертуаре информационных войн.

Возьмем для примера вирусные ролики бабушек из "Отряда Путина", где пенсионерки рвут распечатанные цветные фото коронавируса, машут ими, свернутыми в трубочку, демонстративно их сжигают и сообщают, что болезни нет, это все выдумка Трампа для повышения доллара. Эти действия заставляют сомневаться в трезвом рассудке пенсионерок, якобы поддерживающих Путина. Якобы — потому что профессиональная постановка и театральность видео очевидны любому вдумчивому зрителю. А благодарной аудитории фейков ролик внедряет в сознание идею, что за Путина могут выступать только такие "сказочные" персонажи.

Впрочем, бенефициаров подобных процессов всегда много. Так как страх — реакция биологическая, то раскачать панические настроения масс довольно просто. Для этого заинтересованные лица пользуются информационным вакуумом, который обычно неизбежен в начальный период появления любого социально значимого феномена, и запускают личные триггеры, в данной ситуации — потребность заботиться о своем здоровье, а также здоровье детей и близких. Эмоционально разбалансированных людей — а чем их больше, тем сложнее противиться общему направлению каждому отдельному человеку — легко принудить к чему угодно:

  • менять приоритеты;
  • натравливать на кого-то;
  • заставлять что-то покупать, что-то делать или чего-то не делать.

Взять пример со слухами о дефиците продовольственных товаров: напуганные люди сметали с полок даже те продукты, которые раньше семья не употребляла. Или еще пример — рассылка поддельных писем от ВОЗ, вроде как — о том, как уберечься от заражения, на самом деле — с вредоносной программой, дающей доступ к личной информации и счетам граждан.

Фейк дает испуганным людям очень простые, вписывающиеся в их картину мира ответы на самые важные вопросы: что происходит, что делать и кто виноват. Он иллюзорно облегчает бремя ответственности человека, но и снижает критичность восприятия происходящего. В результате количество примеров того, как люди, доверившись фейку, стали жертвами реального преступления, растет изо дня в день, притом что карантин только начат.

Как уберечь себя и близких?

Первое правило: бдительность во всем. Защитить от мошенников может только проверка информации через официальные источники. Например, одним из самых популярных фейков в Москве стала информация о планируемом ночном опылении с военных вертолетов дезинфицирующими средствами. Сообщение присылали в мессенджер, что сразу выдавало его фейковость. Ведь реальные предупреждения о вещах такого масштаба могут прийти только по официальному каналу МЧС через смс. Очевидно, что целью этого сообщения было не предостережение, а внедрение в сознание граждан подспудной мысли: власти хотят нас всех отравить.

Проверка источников в целом — самая важная часть информационной безопасности в современном обществе. Есть ряд признаков, указывающих на то, что перед вами фейк:

  • вместо фактов — провокационные заголовки и эмоциональные утверждения;
  • источники информации отсутствуют или же являются "анонимными";
  • журналистский стиль обычно слабо выражен.

Впрочем, в текущей обстановке любую сенсационную новость стоит априори считать фейком и возвращаться к ней только после тщательной проверки достоверности.

Контроль над своими эмоциями сейчас — наша принципиальная задача. Карантин предполагает физическую изоляцию, но наш информационный век дает нам множество возможностей для дистанционного общения. И отказываться от этого — от обоюдной поддержки близких людей — ни в коем случае нельзя. Источником эмоционального заражения может стать каждый из нас, однако вместе нам легче не только поддаться панике, но и сохранить спокойствие тоже. Поэтому каждый из нас должен осознавать свою ответственность перед самим собой и обществом. И пусть именно на вас прекратит свое распространение сеющий панику фейк.

Темы воз фейки коронавирус информационная безопасность
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