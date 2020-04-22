В Волгоградской области к ИВЛ подключают роботов

В Волгоградской области в процессе обучения врачей-анестезиологов особенностям искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии для оказания помощи больным с вирусной пневмонией используют роботизированную технику.

"Реализация программ повышения квалификации специалистов по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции осуществляется на базе Волгоградского государственного медицинского университета", — сообщили в облдуме.

В процессе обучения используется высокореалистичный симулятор взрослого человека. На нем с анатомической точностью воспроизведено строение верхних дыхательных путей человека. Робот подключен к аппарату ИВЛ.

С помощью программного обеспечения медики могут отрабатывать последовательность действий в различных ситуациях, которые могут возникать в процессе лечения больных коронавирусом. При этом используются обычные расходные материалы и медицинское оборудование.

Врачи обучаются дистанционно, что очень важно для медицинских специалитов Волгоградской области.

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