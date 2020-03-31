В понедельник, 30 марта, Михаил Мишустин порекомендовал властям всех регионов — и в первую очередь тех, где уже есть зарегистрированные случаи заражения коронавирусом — взять на вооружение пример того, какие ограничительные меры для недопущения распространения пандемии уже введены в Москве и Подмосковье, и по возможности последовать их примеру.
И уже сегодня, 31 марта, режим самоизоляции объявлен в 25 регионах (не считая Москву и Подмосковье).
С сегодняшнего дня жителям надлежит оставаться дома.
Покидать его можно только если:
Выходя из дома, необходимо придерживаться "социальной дистанции" — не приближаться к другим людям ближе, чем на 1,5 метра.
По последним данным, в России
Самая актуальная информация — на сайте стопкоронавирус.рф.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.