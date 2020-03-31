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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

27 регионов России ввели режим самоизоляции

Россия

В понедельник, 30 марта, Михаил Мишустин порекомендовал властям всех регионов — и в первую очередь тех, где уже есть зарегистрированные случаи заражения коронавирусом — взять на вооружение пример того, какие ограничительные меры для недопущения распространения пандемии уже введены в Москве и Подмосковье, и по возможности последовать их примеру.

И уже сегодня, 31 марта, режим самоизоляции объявлен в 25 регионах (не считая Москву и Подмосковье).

Что означает введения режима самоизоляции

С сегодняшнего дня жителям надлежит оставаться дома.

Покидать его можно только если:

  • нужно идти на работу,
  • есть угроза жизни и здоровью,
  • срочно нужна медпомощь,
  • надо сходить за едой или лекарствами,
  • нужно выгулять собаку или вынести мусор.

Выходя из дома, необходимо придерживаться "социальной дистанции" — не приближаться к другим людям ближе, чем на 1,5 метра.

В каких регионах введен режим самоизоляции

  1. Адыгея,
  2. Архангельская область,
  3. Белгородская область,
  4. Вологодская область,
  5. Волгоградская область,
  6. Иркутская область,
  7. Калининградская область,
  8. Калужская область,
  9. Курская область,
  10. Липецкая область,
  11. Марий Эл,
  12. Москва,
  13. Московская область,
  14. Мурманская область,
  15. Нижегородская область,
  16. Новгородская область,
  17. Республика Коми,
  18. Ростовская область,
  19. Рязанская область,
  20. Татарстан,
  21. Санкт-Петербург,
  22. Саратовская область,
  23. Свердловская область,
  24. Ульяновская область,
  25. Чечня,
  26. Чувашия,
  27. Якутия.

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, в России

  • зараженных — 1836,
  • из них за последние сутки — 302,
  • умерли — 9,
  • выздоровели — 66.

Самая актуальная информация — на сайте стопкоронавирус.рф.

Темы коронавирус регионы россии режим самоизоляции
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