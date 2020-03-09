В Таиланде новые "умные" роботы ухаживают за пациентами, больными коронавирусом.
Роботов используют для наблюдения за симптомами людей, которые находятся на карантине. Благодаря роботам медики реже контактируют с пациентами, что позволяет уменьшить риски.
Пациенты взаимодействуют с медработниками с помощью видеоконференции. Благодаря тому, что данные передаются оперативно, медики могут быстрее обследовать больных и поставить диагноз.
Когда роботов свяжут с оборудованием, то они смогут измерять давление, температуру, контролировать ритмы сердца.
На данный момент, в Таиланде зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусом, 33 пациента вылечились, один человек умер.
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