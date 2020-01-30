Четыре всадника... коронавируса

Тревожные новости в крупнейших мировых СМИ, перепост в соцсетях страшных роликов из больниц и поликлиник Китая, сообщения о новых случаях болезни — информационную повестку января 2020 устойчиво держит аббревиатура 2019-nCoV. Коронавирус, существование которого зафиксировано в последний день прошлого года, теснит и импичмент президента США, и смену правительства в России, и подробности происходящего Brexit.



Коронавирус: есть ли основания для паники

Страх перед "убийцей из Уханя" перерастает в мрачные пророчества. Сбудутся ли они?

Власти Китая скрывают истинные масштабы пандемии

Да, этот статус вспышке заболевания уже дан ВОЗ — не эпидемия, а пандемия. Во вторник, 28 января, Китай сообщил о фиксации более чем 4500 случаев заражения и 106 скончавшихся. В других странах вирус поразил 70 человек. Таким образом, официальная статистика показала более чем 65% рост за один день (в понедельник сообщалось о 2700 пострадавших и 81 погибшем). На сегодня, 30 января, число жертв возросло до 170 человек. Зараженных — почти 8 тысяч.

Однако мэр Уханя Чжоу Синьван (Zhou Xianwang) в своем выступлении по государственному телевидению CCTV прямо посетовал на то, что для публикации статистики приходится ждать разрешения из Пекина — вначале она, конечно, передается туда. Мэр признал, что город справляется с кризисом "недостаточно хорошо".

Китай оповестил ВОЗ о случаях пневмонии, вызванных ранее неизвестным вирусом, 31 декабря 2019, 7 января передал образцы, а 10 января расшифрованный китайскими врачами геном возбудителя стал общедоступным.

Скептики предполагают, что китайские власти скрывали информацию от мира и что первые случаи заболевания были зафиксированы чуть ли не в ноябре.

Тем не менее нынешнее информирование о текущей ситуации китайскими властями ведется достаточно открыто, масштаб не скрывается. Да, есть некоторые задержки с публикацией статистики, связанные с авторитарной системой управления огромной страной, но они не искажают реальную картину. А у ВОЗ нет причин классифицировать пандемию как глобальную угрозу.

Рынки уже упали. И упадут еще сильнее

Да, действительно, понедельник, 27 января, рынки встретили нервозно.

S&P 500 упал на 1.6%,

более чем 2% потеряли европейские рынки,

закрытые по случаю Лунного Нового года, азиатские биржи упасть не могли, но токийский индекс Nikkei 225 уменьшился на 2%,

пострадали акции авиакомпаний (American Airlines — 5%), игорного и развлекательного бизнеса (хозяин казино в Макао Wynn Resorts недосчитался 8%)

и компаний, продающих значительную часть продукции на китайском рынке (например, IPG Photonics — 6%).

Все, что связано с перемещением людей, а это не только авиакомпании, но и сети отелей, во времена, когда люди воздерживаются от поездок (или вводится прямой запрет на них), расти не может. Япония объявила о временном прекращении групповых туров из Китая - риторический вопрос, как это может сказаться на доходах не только travel-отрасли, но и магазинов, если китайцы в последние годы оставляли в этой стране до трети всех трат иностранцами, приехавшими в Страну восходящего солнца. Причем особенно почувствуют эффект пандемии компании luxury-сегмента:

модные дома Лондона, Парижа и Нью-Йорка;

бутики и department stores на Пятой Авеню, Оксфорд-стрит и Сент-Оноре.

Не только в Китае, но и в других странах найдутся осторожные люди, которые не пойдут на концерт, в музей или даже кинотеатр, опасаясь заразиться в месте массового присутствия людей. Очевидно, что бизнес развлечений пострадает.

Зато фармацевтические компании, хоть и не могут пока предложить противовирусную вакцину, видят увеличение спроса на их продукцию — маски, лекарства, помогающие бороться с симптомами заболевания. Их котировки выросли и могут вырасти еще. Апокалипсиса в целом ожидать не стоит. Мировые рынки, кстати, день спустя отыграли почти половину снижения накануне, поднявшись на 1%.

Мировую экономику ждет рецессия

К сожалению (или к счастью), у Китая — и у остального мира — уже есть недавний горький опыт пандемии: в 2002 ярко заявил о своем существовании другой коронавирус, вызывающий SARS. Вспышка, начавшись в Китае (Гонконг имеет особенную память об этом событии), охватила 37 стран. Болезнь была диагностирована у 8000 человек, у 750 со смертельным исходом. Есть точка отсчета для сравнения.

В мае 2006 года в своем брифинге Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обнародовала цифру потерь — мировой ВВП недосчитался 0,1%. Куда больше пострадала экономика Гонконга (-2,6%) и Китая (-1,1%). Экономисты Джон-Ва Ли и Уорвик МакКиббин (Jong-Wha Lee, Warwick McKibbin) в исследовании "Уроки SARS" в 2003 году оценили глобальный ущерб в абсолютной цифре — 40 млрд долларов. Влияние минимальное, почти незаметное.

Страны мира ждет длительная взаимная изоляция

Тибет объявил о полном закрытии своих границ для иностранных визитов.

Гонконг прекратил выдачу виз для граждан материкового Китая; в особом административном районе до середины февраля не будут работать школы.

О нежелательности визитов в Китай объявили США и многие другие страны.

Статистика означает 4% вероятность смертности у заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Но даже эта статистика несколько преувеличена: часть заразившихся переживает болезнь бессимптомно, часть — в легкой форме, не обращаясь ко врачу.

Смертность от SARS составляла 12-13%. Другое заболевание, вызванное коронавирусом — MERS, вспышки которого зафиксированы в 2012 году в Саудовской Аравии и в 2015 году в Южной Корее, было еще более угрожающим, вероятность смертельного исхода составляла 35%. Обычная простуда (в простонародье — грипп) при смертности менее 1% каждый год уносит жизни около 400 тысяч человек.

26 января министр здравоохранения Китая Ма Сяовей (Ma Xiaowei) заявил:

"Заболевание распространяется сравнительно быстро, и сейчас эпидемия входит в более сложный и интенсивный период развития".

Да, новый коронавирус передается от человека к человеку (а не только от животного, как предыдущие); да, инкубационный период сравнительно короткий — от одного до 14 дней, и это обеспечивает высокую скорость распространения. На создание вакцины может уйти до одного года. "Царь природы" (не при Грете Тунберг было сказано) часто застывает в растерянности, сталкиваясь со стихийными бедствиями, катаклизмами и эпидемиями. Но потом берет в себя в руки — и справляется с проблемой. Границы откроют, самолеты вновь возьмут на борт пассажиров, отели, казино и магазины встретят клиентов. Мир останется связанным и взаимозависимым.