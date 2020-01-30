Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Фадеев

Четыре всадника... коронавируса

Экономика

Тревожные новости в крупнейших мировых СМИ, перепост в соцсетях страшных роликов из больниц и поликлиник Китая, сообщения о новых случаях болезни — информационную повестку января 2020 устойчиво держит аббревиатура 2019-nCoV. Коронавирус, существование которого зафиксировано в последний день прошлого года, теснит и импичмент президента США, и смену правительства в России, и подробности происходящего Brexit.


Коронавирус: есть ли основания для паники

Страх перед "убийцей из Уханя" перерастает в мрачные пророчества. Сбудутся ли они?

Власти Китая скрывают истинные масштабы пандемии

Да, этот статус вспышке заболевания уже дан ВОЗ — не эпидемия, а пандемия. Во вторник, 28 января, Китай сообщил о фиксации более чем 4500 случаев заражения и 106 скончавшихся. В других странах вирус поразил 70 человек. Таким образом, официальная статистика показала более чем 65% рост за один день (в понедельник сообщалось о 2700 пострадавших и 81 погибшем). На сегодня, 30 января, число жертв возросло до 170 человек. Зараженных — почти 8 тысяч.

Однако мэр Уханя Чжоу Синьван (Zhou Xianwang) в своем выступлении по государственному телевидению CCTV прямо посетовал на то, что для публикации статистики приходится ждать разрешения из Пекина — вначале она, конечно, передается туда. Мэр признал, что город справляется с кризисом "недостаточно хорошо".

Китай оповестил ВОЗ о случаях пневмонии, вызванных ранее неизвестным вирусом, 31 декабря 2019, 7 января передал образцы, а 10 января расшифрованный китайскими врачами геном возбудителя стал общедоступным.

Скептики предполагают, что китайские власти скрывали информацию от мира и что первые случаи заболевания были зафиксированы чуть ли не в ноябре.

Тем не менее нынешнее информирование о текущей ситуации китайскими властями ведется достаточно открыто, масштаб не скрывается. Да, есть некоторые задержки с публикацией статистики, связанные с авторитарной системой управления огромной страной, но они не искажают реальную картину. А у ВОЗ нет причин классифицировать пандемию как глобальную угрозу.

Рынки уже упали. И упадут еще сильнее

Да, действительно, понедельник, 27 января, рынки встретили нервозно.

  • S&P 500 упал на 1.6%,
  • более чем 2% потеряли европейские рынки,
  • закрытые по случаю Лунного Нового года, азиатские биржи упасть не могли, но токийский индекс Nikkei 225 уменьшился на 2%,
  • пострадали акции авиакомпаний (American Airlines — 5%), игорного и развлекательного бизнеса (хозяин казино в Макао Wynn Resorts недосчитался 8%)
  • и компаний, продающих значительную часть продукции на китайском рынке (например, IPG Photonics — 6%).

Все, что связано с перемещением людей, а это не только авиакомпании, но и сети отелей, во времена, когда люди воздерживаются от поездок (или вводится прямой запрет на них), расти не может. Япония объявила о временном прекращении групповых туров из Китая - риторический вопрос, как это может сказаться на доходах не только travel-отрасли, но и магазинов, если китайцы в последние годы оставляли в этой стране до трети всех трат иностранцами, приехавшими в Страну восходящего солнца. Причем особенно почувствуют эффект пандемии компании luxury-сегмента:

  • модные дома Лондона, Парижа и Нью-Йорка;
  • бутики и department stores на Пятой Авеню, Оксфорд-стрит и Сент-Оноре.

Не только в Китае, но и в других странах найдутся осторожные люди, которые не пойдут на концерт, в музей или даже кинотеатр, опасаясь заразиться в месте массового присутствия людей. Очевидно, что бизнес развлечений пострадает.

Зато фармацевтические компании, хоть и не могут пока предложить противовирусную вакцину, видят увеличение спроса на их продукцию — маски, лекарства, помогающие бороться с симптомами заболевания. Их котировки выросли и могут вырасти еще. Апокалипсиса в целом ожидать не стоит. Мировые рынки, кстати, день спустя отыграли почти половину снижения накануне, поднявшись на 1%.

Мировую экономику ждет рецессия

К сожалению (или к счастью), у Китая — и у остального мира — уже есть недавний горький опыт пандемии: в 2002 ярко заявил о своем существовании другой коронавирус, вызывающий SARS. Вспышка, начавшись в Китае (Гонконг имеет особенную память об этом событии), охватила 37 стран. Болезнь была диагностирована у 8000 человек, у 750 со смертельным исходом. Есть точка отсчета для сравнения.

В мае 2006 года в своем брифинге Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обнародовала цифру потерь — мировой ВВП недосчитался 0,1%. Куда больше пострадала экономика Гонконга (-2,6%) и Китая (-1,1%). Экономисты Джон-Ва Ли и Уорвик МакКиббин (Jong-Wha Lee, Warwick McKibbin) в исследовании "Уроки SARS" в 2003 году оценили глобальный ущерб в абсолютной цифре — 40 млрд долларов. Влияние минимальное, почти незаметное.

Страны мира ждет длительная взаимная изоляция

  • Тибет объявил о полном закрытии своих границ для иностранных визитов.
  • Гонконг прекратил выдачу виз для граждан материкового Китая; в особом административном районе до середины февраля не будут работать школы.
  • О нежелательности визитов в Китай объявили США и многие другие страны.

Статистика означает 4% вероятность смертности у заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Но даже эта статистика несколько преувеличена: часть заразившихся переживает болезнь бессимптомно, часть — в легкой форме, не обращаясь ко врачу.

Смертность от SARS составляла 12-13%. Другое заболевание, вызванное коронавирусом — MERS, вспышки которого зафиксированы в 2012 году в Саудовской Аравии и в 2015 году в Южной Корее, было еще более угрожающим, вероятность смертельного исхода составляла 35%. Обычная простуда (в простонародье — грипп) при смертности менее 1% каждый год уносит жизни около 400 тысяч человек.

26 января министр здравоохранения Китая Ма Сяовей (Ma Xiaowei) заявил:

"Заболевание распространяется сравнительно быстро, и сейчас эпидемия входит в более сложный и интенсивный период развития".

Да, новый коронавирус передается от человека к человеку (а не только от животного, как предыдущие); да, инкубационный период сравнительно короткий — от одного до 14 дней, и это обеспечивает высокую скорость распространения. На создание вакцины может уйти до одного года. "Царь природы" (не при Грете Тунберг было сказано) часто застывает в растерянности, сталкиваясь со стихийными бедствиями, катаклизмами и эпидемиями. Но потом берет в себя в руки — и справляется с проблемой. Границы откроют, самолеты вновь возьмут на борт пассажиров, отели, казино и магазины встретят клиентов. Мир останется связанным и взаимозависимым.

Темы рынки китай эпидемия экономика коронавирус
Актуальная аналитика
Власть
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
Экономика и бизнес
Четыре всадника... коронавируса
Новости спорта
Если бы РУСАДА поступила с WADA как британская UKAD
Новости Все >
Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет
В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией
Проклова: Петросян развращает общество
Хирург раскрыла тайну омоложения Пугачевой
Глава Приморья считает закрытие границы с Китаем мерой безопасности
Кубанские врачи спасли пациенту кисть руки, отпиленную "болгаркой"
Закон по комиссиям платежей за ЖКХ внесли в Госдуму
ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий граждан
Последние материалы
Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Четыре всадника... коронавируса
Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией
Проклова: Петросян развращает общество
Хирург раскрыла тайну омоложения Пугачевой
Глава Приморья считает закрытие границы с Китаем мерой безопасности
Если бы РУСАДА поступила с WADA как британская UKAD
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Петр Фадеев Четыре всадника... коронавируса Петр Фадеев Любовь Степушова Эрдоган поставил Путину ультиматум Любовь Степушова Руслан Веснянко Эпоха бедности на Украине завершена. Для депутатов и чиновников Руслан Веснянко
Комментарии
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Лазерная эпиляция — за и против. Экспертиза от EPILAS
Самая милитаризованная страна
СБУ вывезла на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР
Самая милитаризованная страна
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Перестанут ли кормить россиян индийскими огурцами?
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Цель учений НАТО "Защитник Европы-2020" — прощупать границы России
Будет ли Россия жить с верховным правителем вместо президента
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ