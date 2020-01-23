Путин назвал "мразями" и "уродами" создателей "групп смерти" в соцсетях

Российский президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать комплекс мер, направленных на борьбу с созданием "групп смерти" в соцсетях.

Путин довольно эмоционально отозвался о тех, кто создает такого рода паблики.

"Что за уроды, откуда они берутся? Молодых людей втаскивают в суицид. Вот такая мразь этим занимается!" — заявил он.

Президент обратился внимание на то, что сами создатели таких групп, призывая других к самоубийству, внимательно относятся к своему благополучию. Так, когда к одному из них пришла полиция, он очень испугался, когда понял, что его ждет тюрьма.

Стоит напомнить, что в РФ еще в 2017 году был подписал закон о введении уголовной ответственности за создание "групп смерти", цель которых - склонять людей к самоубийству.