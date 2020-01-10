В Китае обнаружили редкую группу древних вулканов-мааров

Китайские ученые в северной части КНР обнаружили редкую группу из 116 древних вулканов-мааров. Диаметр самой большой находки составляет 400 метров.

Исследователи считают, что данные вулканы образовались в результате кратковременного газо-взрывного извержения, имеющего огромную силу. Ученые предполагают, что он произошел 33-9,4 млн лет назад. Это самая большая группа вулканов-мааров, которые были когда-либо найдены на нашей планете.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Гренландии нашли древний вулкан, который образовался 95 млн лет назад.