В Гренландии нашли древний вулкан, который образовался 95 млн лет назад

К западу от Гренландии ученые обнаружили древний вулкан. Он образовался в процессе распада суперконтинента Пангея.

Свое исследование специалисты опубликовали на страницах научного журнала Canadian Journal of Earth Sciences. Вулкан обнаружили в процессе поисков нефти рядом с городом Нуук, что в Гренландии.

Геологи утверждают, что вулкан образовался 95 млн лет назад. В тот период континент начал разделяться на современные Америку, Африку и Евразию. Обычно данный процесс сопровождался образованием большого количества вулканов, скрытых на большой глубине под водой. Ученые считают эту находку огромной удачей.

В процессе исследования образцов вулкана выяснилось, что в них в огромном количестве содержатся обсидиан и другие фрагменты вулканической деятельности. Это говорит о том, что вулкан был очень мощным.