К западу от Гренландии ученые обнаружили древний вулкан. Он образовался в процессе распада суперконтинента Пангея.
Свое исследование специалисты опубликовали на страницах научного журнала Canadian Journal of Earth Sciences. Вулкан обнаружили в процессе поисков нефти рядом с городом Нуук, что в Гренландии.
Геологи утверждают, что вулкан образовался 95 млн лет назад. В тот период континент начал разделяться на современные Америку, Африку и Евразию. Обычно данный процесс сопровождался образованием большого количества вулканов, скрытых на большой глубине под водой. Ученые считают эту находку огромной удачей.
В процессе исследования образцов вулкана выяснилось, что в них в огромном количестве содержатся обсидиан и другие фрагменты вулканической деятельности. Это говорит о том, что вулкан был очень мощным.
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