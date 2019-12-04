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Источник Правда.Ру

В Гренландии нашли древний вулкан, который образовался 95 млн лет назад

Наука

К западу от Гренландии ученые обнаружили древний вулкан. Он образовался в процессе распада суперконтинента Пангея.

Свое исследование специалисты опубликовали на страницах научного журнала Canadian Journal of Earth Sciences. Вулкан обнаружили в процессе поисков нефти рядом с городом Нуук, что в Гренландии.

Геологи утверждают, что вулкан образовался 95 млн лет назад. В тот период континент начал разделяться на современные Америку, Африку и Евразию. Обычно данный процесс сопровождался образованием большого количества вулканов, скрытых на большой глубине под водой. Ученые считают эту находку огромной удачей. 

В процессе исследования образцов вулкана выяснилось, что в них в огромном количестве содержатся обсидиан и другие фрагменты вулканической деятельности. Это говорит о том, что вулкан был очень мощным.

Темы ученые вулкан гренландия
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