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На Новой Земле испытали звуковой отпугиватель белых медведей

Наука

Ученые создали звуковой отпугиватель белых медведей. Разработка призвана помочь обезопасить арктические поселения от появления хищников.

Тестовые испытания звукового отпугивания проводились у поселка Белушья Губа. Прибор тестировали в трех километрах от поселка.

Ученые исследовали поведение пяти белых медведей, которые пытались подойти к тому месту с устройством. В результате выяснилось, что животные по-разному реагировали на звук: взрослые особи уходили, а молодые, хоть и ощущали дискомфорт,оставались на помойке. 

Во время проверки были сложные погодные условия, поэтому итоги наблюдений пока предварительные. 

Звуковые отпугиватели доказали свою эффективность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белые медведи, окружавшие село на Чукотке, ушли в море.

 

 

 

новая земля белые медведи
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