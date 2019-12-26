На Новой Земле испытали звуковой отпугиватель белых медведей

Ученые создали звуковой отпугиватель белых медведей. Разработка призвана помочь обезопасить арктические поселения от появления хищников.

Тестовые испытания звукового отпугивания проводились у поселка Белушья Губа. Прибор тестировали в трех километрах от поселка.

Ученые исследовали поведение пяти белых медведей, которые пытались подойти к тому месту с устройством. В результате выяснилось, что животные по-разному реагировали на звук: взрослые особи уходили, а молодые, хоть и ощущали дискомфорт,оставались на помойке.

Во время проверки были сложные погодные условия, поэтому итоги наблюдений пока предварительные.

Звуковые отпугиватели доказали свою эффективность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белые медведи, окружавшие село на Чукотке, ушли в море.