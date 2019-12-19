Ушли почти все белые медведи, окружавшие село на Чукотке

Осада, в которой из-за мягкой зимы жило почти две недели село Рыркайпий на Чукотке, наконец-то закончилась. Белые медведи, бродившие возле населенного пункта, ушли.

Об этом сегодня на своей страничке в Instagram написал Роман Копин, глава Чукотской автономии.

"Морской лед становится крепче. Хищники уходят в свою естественную среду обитания".

Сейчас в окрестностях Рыркайпия, по отчетам специалистов, бродят всего семь медведей. Их состояние опасений у ученых не вызывает: звери здоровы и вполне упитаны.

Несмотря на то что основная масса хищников ушла в море, охрана села еще не снята, полиция вместе с пограничниками на снегоходах продолжают патрулировать.

"На всякий случай напоминаю: белые медведи — звери краснокнижные. Их отстрел запрещен", — написал глава Чукотки.

Напомним, что из-за отсутствия льда на побережье более 60 белых медведей вынужденно оставались на берегу. Они бродили в окрестностях села Рыркайпий.