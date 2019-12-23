Миллион артефактов обнаружен при строительстве Крымского моста

При подготовке к строительству Крымского моста и подъездов к нему ученые — археологи обнаружили порядка миллиона ценных артефактов.

Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

Как говорится в направленных в СМИ материалах, проект строительства моста через Керченский пролив "помог обнаружить и сохранить множество артефактов культурно-исторического наследия".

На этапе подготовки к возведению переправы были произведены раскопки на площади более 56 гектаров.

"Примерно 100 тысяч найденных артефактов представляют научную ценность. Сейчас идет процесс их передачи в музеи Тамани и Керчи", —

— написано в сообщении.

Особо ценные находки

1. Голова скульптуры древнегреческого божества приблизительно V века до н. э.

2. Скелет древнего кита, возраст которого составляет около 10 млн лет.

3. Античная усадьба, которая, как предполагают ученые — археологи, принадлежала кому-то из династии царей Боспора.

Кстати, чтобы сохранить находку, даже перенесли участок трассы.

Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. 18 декабря 2019 года оно завершилось. А сегодня, 23 декабря, по нему пойдут первые пассажирские поезда.