Астрономы раскрыли природу загадочных полос на спутнике Сатурна

Ученые смогли разгадать тайну происхождения "тигровых полос", которые покрывают южный полюс Энцелада — ледяного спутника планеты Сатурн.

Внимание ученых привлекли четыре полосы, которые не напоминают ни одно другое образование Солнечной системы. Они располагаются параллельно и равноудалены друг от друга. Длина полос составляет около 130 километров, а расстояние между ними — около 35 километров.

Согласно наблюдениям ученых, это трещины в ледяном покрове спутника, которые постоянно извергаются фонтанами ледяного льда. Ученые не могли понять, почему они появились только на Южном полюсе.

С помощью компьютерной модели ученые рассчитали силы, которые влияют на ледяную корку Энцелада. По словам астрономов, спутник находится под воздействием гравитации Сатурна, поэтому иногда может нагреваться и охлаждаться, особенно на полюсах, поэтому лед здесь более тонкий.

Когда Энцелад отдалился от Сатурна, жидкая вода под ледяной оболочкой замерзла и расширилась в объеме, из-за чего верхний панцирь раскололся. Из-за этого образовалась первая трещина.

Так как средняя температура на поверхности составляет примерно -200 градусов Цельсия, проем должен был сразу же замерзнуть. Под воздействием приливных сил Энцелада постоянно сжимается и расширяется, и из-за этого лед не может снова сомкнуться.

Первая трещина привела к тому, что образовалось еще несколько трещин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кольца Сатурна намного младше, чем думали астрономы.