Кольца Сатурна оказались не старше 100 миллионов лет

Кольца Сатурна традиционно считаются примерными ровесниками Солнечной системы — их возраст оценивается в более чем четыре миллиарда лет. Но новые исследования показывают, что они в разы "моложе".

Подвергнуть их углеродному анализу нельзя, поэтому судить о возрасте колец приходится по косвенным признакам. Планетологи из Айдахо (США) предложили в этом качестве использовать космическую пыль, постоянно оседающую на льдисто-каменных фрагментах, из которых состоят кольца.

Благодаря исследовательскому кораблю Kassini известно, что сейчас эта пыль составляет около 1% от общей массы колец. Скорость её осаждения примерно известна, так что учёные высчитали, что кольцам Сатурна должно быть от 10 до 100 миллионов лет — в космических масштабах совсем не много.

Правда, некоторые астрономы уже выступили против этой оценки. Они считают, что тут могут быть неучтённые факторы, из-за которых ранее пыль оседала медленнее, или же кольца самоочищаются от этого налёта.