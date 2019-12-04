В России разработали безопасное средство ликвидации разливов нефти

Российские ученые создали вещество, которое способно нейтрализовать нефть после разливов в окружающей среде. Данная разработка призвана помочь в защите экологии.

Ученым удалось создать биоразлагаемый сорбент. Как сообщают разработчики, оно абсолютно безопасно для окружающей среды и полностью разлагается на естественные вещества.

Кроме того, ученые заявили, что уникальная разработка не уступает по характеристикам своим аналогам. Главное отличие новинки в том, что это вещество разлагается спустя 1-2 месяца после сбора нефти.