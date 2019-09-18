Аналитики компании Brand Analitycs выяснили самый популярный мессенджер по итогам обсуждений в соцсетях за август. Пользователи рунета наиболее часто упоминали в обсуждениях WhatsApp - 39% упоминаний.
Второе место по популярности занял Viber. О нем говорили 28% пользователей. В тройку лидеров вошел Telegram с показателем 21%. Согласно ранним исследованиям, за 2019 год популярность мессенджера Павла Дурова снизилась на 2%. Основой популярности Telegram назвали наличие публичных каналов.
Популярность WhatsApp аналитики объяснили бытовыми вопросами. Этим мессенджером часто пользуются для создания группы жильцов дома/подъезда и других небольших социальных групп.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден предостерег чиновников от использования Telegram и WhatsApp. Сноуден рассказал, что из мессенджера WhatsApp начали "вырезать защиту" после того, как программа стала собственностью компании Facebook. Бывший шпион посоветовал использовать Wire и Signal, поскольку эти мессенджеры имеют самый высокий уровень шифрования.
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