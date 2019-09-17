Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что Telegram безопаснее WhatsApp. По его мнению, в Telegram используется более надежная система шифрования по сравнению с WhatsApp. Песков сообщил, что сам пользуется двумя мессенджерами.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявил, что использовать чиновникам WhatsApp и Telegram небезопасно. Он порекомендовал вести серьезные переписки через Wire или Signal.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.