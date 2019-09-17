Спецпредставитель президента РФ выступил в поддержку Telegram

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что Telegram безопаснее WhatsApp. По его мнению, в Telegram используется более надежная система шифрования по сравнению с WhatsApp. Песков сообщил, что сам пользуется двумя мессенджерами.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявил, что использовать чиновникам WhatsApp и Telegram небезопасно. Он порекомендовал вести серьезные переписки через Wire или Signal.