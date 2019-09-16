Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден дал интервью французской радиостанции France Inter, в котором рассказал об опасности WhatsApp для чиновников. Сноудену задали вопрос о том, как он относится к предпочтению премьер-министра Франции Эдуара Филиппа общаться с министрами в WhatsApp.

Бывший специалист АНБ и ЦРУ ответил, что не рекомендует использовать мессенджер WhatsApp чиновникам, особенно людям из высших эшелонов власти, поскольку программа обладает низким уровнем шифрования.

Тогда ведущий радиостанции переключился на обсуждение президента Франции Эмманюэля Макрона, который утверждал, что предпочитает использовать Telegram. Сноуден заявил, что "обе эти программы представляют угрозу, если ты чиновник высокого ранга".

Сноуден рассказал, что из мессенджера WhatsApp начали "вырезать защиту" после того, как программа стала собственностью компании Facebook. Бывший шпион посоветовал использовать Wire и Signal, поскольку эти мессенджеры имеют самый высокий уровень шифрования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Эдвард Сноуден допустил вмешательство России в выборы президента США. Сноуден допускает, что Россия могла вмешаться в выборы президента США в 2016 году, однако, по его мнению, Соединенные Штаты ничуть не лучше, поскольку страна пытается установить контроль над другими государствами уже несколько десятилетий.

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